Мать пропавшего казахстанца прилетела в Грузию

Он приехал в Грузию из Алматы отдыхать к родственникам своего отца еще зимой.

При содействии министерства иностранных дел Грузии, консульств Казахстана в Грузии, АОЭ и Нидерландах, мать пропавшего в Сванети 13-летнего мальчика Ксения Пилпани смогла прилетать в Грузию, передает zakon.kz со ссылкой на Sputnik Грузия.

Илья Пилпани уехал из дома кататься на велосипеде 18 июля утром и не вернулся. Сообщение о пропаже подростка в Службу по управлению чрезвычайными ситуациями поступило 19 июля. В последний раз Илью видели в деревне Ленджери.

Ксении удалось попасть в Грузию транзитом через Амстердам. В данный момент она находится на карантине, в одной из тбилисских гостиниц и ждет результатов PCR-теста на коронавирус. Если результат будет отрицательный, ей разрешат поехать в Сванети, чтобы присоединиться к поискам сына.

ПЦР-тест мне придется сдавать каждые 72 часа, наверное, придется ездить в Зугдиди. Я пока не знаю, - сказала женщина.

Мальчика уже ищут на побережье Черного моря - в поселках Уреки и Анаклия. Идея искать мальчика там пришла после того, как его отец сказал, что Илья знаком с этими местами.

Илья Пилпани - гражданин Казахстана, приехал из Алматы отдыхать к родственникам своего отца еще зимой. Однако из-за пандемии коронавируса отправиться обратно в Казахстан так и не получилось: затянувшиеся каникулы мальчика из зимних плавно перетекли в летние.

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