В каких регионах больше всего жалоб на стихийные свалки

Номер "горячей" линии Минэкологии: +7 (775) 952-49-00.

В "пятерку" лидеров по количеству обращений от граждан входят Алматинская (61) и Карагандинская (41), Актюбинская (35) и Восточно-Казахстанская (32) области, а также Алматы (47), сообщает zakon.kz.

Из 376 обращений 269 касались жалоб на стихийные свалки и 107 - по переполненным контейнерам.

По состоянию на 26 июля совместно с местными исполнительными органами ликвидировано 132 свалки.

Работы в этом направлении продолжаются. После поступления обращения информация тут же отправляется в местные департаменты экологии, акиматы и службы МВД РК, на место для проверки сразу выезжают специалисты и на месте принимают меры, виновных наказывают, в том числе с помощью штрафных санкций, - сообщили в пресс-службе Минэкологии.

Напомним, номер "горячей" линии Минэкологии: +7 (775) 952-49-00. По этому номеру на WhatsApp любой житель Казахстана может отправить информацию о стихийных свалках в его городе или поселке, в том числе подтверждающие фотографии и видео.

Мы обращаемся ко всем жителям страны не оставаться равнодушными и сразу сообщать на нашу "горячую" линию обо всех фактах стихийных свалок в вашем районе или переполненных контейнерах, самим сделать замечание, вызвать полицию. Только вместе мы сможем навести порядок в этой сфере, - отметил вице-министр экологии Ахметжан Примкулов.

Кроме того, Министерство экологии, начиная с этих выходных, запустило общественные рейды по национальным паркам и зонам отдыха. Это позволит вести мониторинг ситуации по охране природы на местах и оперативно принимать необходимые меры, в том числе применять штрафные санкции к нарушителям. Однако, для изменения ситуации нужно в целом поднимать уровень экологической культуры населения.

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