Стихийные свалки: какой регион Казахстана возглавил антирейтинг

Министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев на заседании правительства 26 сентября 2023 года рассказал, в каких регионах страны больше всего стихийных свалок, сообщает Zakon.kz.

В конце 2022 года акиматам поручали до 1 июня 2023 года ликвидировать все несанкционированные свалки.

"По сведениям космомониторинга в 2022 году выявленные стихийные свалки ликвидированы не в полном объеме и ликвидация составила 77%. Самое большое количество выявлено в Акмолинской области – 830 (88% ликвидировано), Карагандинской области – 745 (99% ликвидировано). Слабая работа по ликвидации проводилась в Абайской (10%), Улытауской (15%) областях и Астане (52%). С мая 2023 года выявлено 5578 свалок, ликвидация достигла всего лишь 50% (2794 объектов)". Ерлан Нысанбаев

Также, по его словам, слабую работу по ликвидации показывают Абайская и Мангистауская области, всего по 16% (в Абайской области выявлено 348 объектов, из них ликвидировано 57; в Мангистауской области выявлено 111 объектов, из них ликвидировано 18), Улытауская область – 20% (выявлено 205 объектов, из них ликвидировано 42), Астане – 30% (выявлено 338 объектов, из них ликвидировано 104).

"Только в прошлый четверг уровень ликвидации составлял 44% (2475 объектов). То есть за короткий период (три дня) было удалено порядка 330 свалок". Ерлан Нысанбаев

Министр отметил, что основными причинами образования несанкционированных свалок является обращение с коммунальными и строительными отходами, что показывает слабую работу со стороны акиматов, а также низкий контроль по соблюдению требований по управлению стройотходами со стороны образователей (в основном, строительные компании).

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Отметим, что на территории Алматинской области и окраинах Алматы несанкционированные свалки появляются каждую неделю. Бороться всеми силами с ними пытаются местные жители, общественники и чиновники, но пока безрезультатно. Буквально через некоторое время на пустыре снова вырастают горы мусора. Подробнее можете прочитать по ссылке выше.