Похищение ребенка в Сатпаеве: суд арестовал подозреваемого

Адвокат просил не избирать в отношении 58-летнего подозреваемого арест.

27 июля суд санкционировал арест подозреваемого в похищении и изнасиловании девочки в Сатпаеве, передает zakon.kz.

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Следственный судья Серик Исабаев провел заседание в режиме видеосвязи, поскольку в период карантина подозреваемых и следственно-арестованных в здание суда не доставляют. Его адвокат просил не избирать в отношении 58-летнего подозреваемого арест, и просил обеспечить охрану подозреваемому в связи с агрессией от населения. Также защитник указал, что мужчина имеет ряд заболеваний, пишет patriotkaragandy.

Судья принял решение арестовать его.

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Суд санкционировал арест на два месяца. Срок исчисляется с момента его задержания, с 23 июля, - сообщили в пресс-службе Карагандинского облсуда.

23 июля в полицию Сатпаева поступило заявление о пропаже 5-летней девочки. Ребенка обнаружили в квартире у неизвестного мужчины. На произошедшее остро отреагировали жители города, которые собрались на месте происшествия и пытались устроить самосуд на подозреваемым.



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