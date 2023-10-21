В ЗКО суд арестовал подростка, подозреваемого в убийстве матери
Фото: Zakon.kz
Следственный суд Западно-Казахстанской области отправил под арест на время следствия 16-летнего подростка, которого подозревают в убийстве матери, сообщает Zakon.kz.
16-летнего подростка, которого накануне разыскивали после убийства его матери, признали подозреваемым по делу. Следственный суд рассмотрел ходатайство следственных органов и вынес решение о заключении несовершеннолетнего под стражу на время расследования дела, пишет Мой город.
18 октября в Западно-Казахстанской области произошло жестокое убийство местной жительницы. Стало известно, что подозреваемым в преступлении стал 16-летний сын погибшей. Мальчика объявили в розыск, позднее его нашли и задержали по подозрению в совершении преступления.
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