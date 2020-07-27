В 1,5 млн тенге обходится лечение тяжелобольных коронавирусом пациентов

Для возмещения медицинским организациям всех затрат, которые связаны с диагностикой, лечением коронавирусной инфекции и ее осложнений, Фондом разработаны тарифы с учетом тяжести состояния пациента.

Лечение пациента с коронавирусной инфекцией и пневмонией обходится в 1,5 млн тенге, сообщил на брифинге председатель правления фонда социального медицинского страхования Болат Токежанов, передает корреспондент zakon.kz.

Для возмещения медицинским организациям всех затрат, которые связаны с диагностикой, лечением коронавирусной инфекции и ее осложнений, Фондом социального медицинского страхования разработаны тарифы с учетом тяжести состояния пациента. Так, лечение легкой степени КВИ одного пациента составит 292,6 тыс. тенге, средней - 446,1 тыс. тенге, тяжелой - 1,5 млн тенге. За лечение крайне тяжелой степени Фонд оплатит 1,7 млн тенге за одного пациента, — сообщил Токежанов.

По его словам, в структуре тарифа на оказание скорой помощи увеличены расходы на СИЗ в среднем на 40%.

Для пациентов лечение и диагностика на уровне стационаров и амбулаторном уровне оказывается пациентам с КВИ и пневмонией бесплатно, — подчеркнул глава фонда.

Он добавил, что из запланированных объемов финансирования Фонд медстрахования направит порядка 7,7 млрд тенге на работу мобильных бригад, из расчета 1,4 млн выездов на дом до конца года.

Уже сейчас в регионах создано свыше 3 тыс. таких бригад при поликлиниках и семейных амбулаториях. Кроме того, с учетом того, что многие казахстанцы в период роста заболевания понесли карманные расходы на диагностику, лечение и лекарства коронавируса и пневмонии Фонд принял решение о финансировании услуг реабилитации после перенесенной инфекции, – отметил председатель правления ФСМС.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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