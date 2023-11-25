Нарушения на два миллиарда: как не соблюдают права пациентов в Астане

Отказ в диагностике и лечении, завышение объемов и фиктивная работу с пациентами – самые распространенные нарушения, которые допускают медучреждения Астаны, показал мониторинг, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Фонда социального медицинского страхования.

Сотрудники Фонда медстрахования провели мониторинг за десять месяцев работы всех медорганизаций столицы и выявили многочисленные нарушения. Общая сумма их составила больше двух миллиардов тенге. Из них в системе ОСМС на сумму 1,3 миллиарда тенге, в рамках ГОБМП на сумму 800 миллиона тенге.

"Необходимо отметить, что случаи необоснованного отклонения лечебно-диагностических мероприятий от стандартов в области здравоохранения, что, в свою очередь, может привести к недостаточному качеству лечения и возможной неудовлетворенности пациента результатом лечения". Сандугаш Болысбекова, заместитель директора филиала Фонд социального медицинского страхования Астаны

Чаще всего в больницах и клиниках Астаны необоснованно завышают объемы оказанной медпомощи пациентам. Такое нарушение выявили в 46% случаев. В 21% пациентам необоснованно отказывали в диагностике и лечении.

"Также выявлены неподтвержденные случаи оказания медицинской помощи в количестве 39 491 тысячи на сумму 354,9 миллионов тенге". Сандугаш Болысбекова

В разрезе видов медицинской помощи наибольшее количество приписок приходится на консультационно-диагностические услуги вне КПН (39 477 или 99%), остальные 14 случаев приписок приходятся на такие виды помощи, как: специализированная медицинская помощь в форме стационарной помощи (круглосуточный стационар), стационарозамещающая помощь.

"По жалобам пациентов было инициировано 191 внеплановых мониторингов, из них 84 жалоб обоснованы и по результатам которого были применены меры экономического воздействия. Удержанные суммы по итогам проведенных мониторингов перераспределяются между другими медицинскими организациями, оказывающими более качественную помощь населению". Сандугаш Болысбекова

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