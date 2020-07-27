С марта по июнь в Казахстане пролечили 150 тыс. человек с коронавирусом и пневмонией

За это Фонд социального медицинского страхования выплатил больницам свыше 9 млрд тенге.

В течение марта-июня 2020 года в стационарах пролечено 150 тысяч больных коронавирусом и пневмонией, передает zakon.kz.

За это Фонд социального медицинского страхования выплатил больницам свыше 9 млрд тенге, отметили в ФСМС.

Для улучшения качества медпомощи в июле тарифы для медицинских организаций были увеличены. Теперь возмещение со стороны Фонда за каждый койко-день в провизорном стационаре составит более 22 тысяч тенге за койко-день, за пребывание в круглосуточных стационарах – более 32 тысяч тенге, за лечение больного в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии – около 70 тысяч тенге за койко-день.

Повышение тарифа на данные услуги позволит расширить число поставщиков Фонда, активнее привлекать частные больницы к лечению пациентов с коронавирусом и пневмонией, а также стимулировать качество медицинской помощи в стационарах, – подчеркнул глава ФСМС Болат Токежанов.

Всего на меры по борьбе с коронавирусом было направлено 56,7 млрд тенге. Для оказания помощи населению были заключены договоры с 630 поставщиками, в том числе на лечение в стационарах, включая оказание медицинской помощи на сумму 13,4 млрд тенге, на надбавки медицинским работникам за особые условия труда – 38,1 млрд тенге, на ПЦР-диагностику – 5,2 млрд тенге.

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