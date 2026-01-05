#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
505.53
593.44
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
505.53
593.44
6.34
Общество

Сколько денег потратят на лечение алматинцев в 2026 году

Пациенты в палате, палата, лечение, медицинское учреждение, больница, госпитализация, врач, доктор, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2026 16:52 Фото: Zakon.kz
В 2026 году на здоровье алматинцев выделено более 367,6 млрд тенге, включая 165 млрд по ОСМС (обязательное социальное медицинское страхование). Об этом Zakon.kz рассказали в Фонде медицинского страхования по Алматы.

В фонде добавили, что в бесплатный пакет гарантированного объема медицинской помощи входят экстренная и скорая медицинская помощь, лечение особо опасных заболеваний, представляющих угрозу для окружающих, а также 11 социально значимых заболеваний, паллиативная медицинская помощь и обеспечение препаратами крови.

"Эти медицинские услуги предоставляются гражданам независимо от статуса застрахованности. На медицинскую помощь в системе обязательного социального медицинского страхования выделено более 202,6 млрд тенге", – сообщили в алматинском филиале.

Так, в наступившем году фонд заключил договоры с 218 медицинскими организациями Алматы, из которых 126 – частные. К ним присоединились 7 новых поставщиков медицинских услуг.

Вместе с тем у алматинцев есть возможность прикрепиться к одной из 78 поликлиник, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе к двум новым.

Известно, что с января 2026 года взносы на ОСМС за алматинцев с низким уровнем благосостояния и официально зарегистрированных безработных будет оплачивать акимат города. Данная мера охватит более 62 тысяч жителей Алматы.

Статус в ОСМС можно проверить через официальный сайт Фонда msqory.kz, Telegram-бот SaqtandyryBot, а также через мобильное приложение Qoldau 24/7 и банков второго уровня.

Ранее в филиале фонда по Алматинской области рассказали, куда поступают отчисления по ОСМС и что с ними происходит, если не пользоваться медуслугами.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
С 2026 года лечение диабета включают в ОСМС: что нужно знать
14:01, 22 декабря 2025
С 2026 года лечение диабета включают в ОСМС: что нужно знать
Размеры двух соцвыплат вырастут с 2026 года
14:41, 03 октября 2025
Размеры двух соцвыплат вырастут с 2026 года
Список самых дорогих операций в Алматы: от имплантатов до пересадки органов
16:28, 18 февраля 2025
Список самых дорогих операций в Алматы: от имплантатов до пересадки органов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: