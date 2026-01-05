Сколько денег потратят на лечение алматинцев в 2026 году

В 2026 году на здоровье алматинцев выделено более 367,6 млрд тенге, включая 165 млрд по ОСМС (обязательное социальное медицинское страхование). Об этом Zakon.kz рассказали в Фонде медицинского страхования по Алматы.

В фонде добавили, что в бесплатный пакет гарантированного объема медицинской помощи входят экстренная и скорая медицинская помощь, лечение особо опасных заболеваний, представляющих угрозу для окружающих, а также 11 социально значимых заболеваний, паллиативная медицинская помощь и обеспечение препаратами крови.

"Эти медицинские услуги предоставляются гражданам независимо от статуса застрахованности. На медицинскую помощь в системе обязательного социального медицинского страхования выделено более 202,6 млрд тенге", – сообщили в алматинском филиале.

Так, в наступившем году фонд заключил договоры с 218 медицинскими организациями Алматы, из которых 126 – частные. К ним присоединились 7 новых поставщиков медицинских услуг.

Вместе с тем у алматинцев есть возможность прикрепиться к одной из 78 поликлиник, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе к двум новым.

Известно, что с января 2026 года взносы на ОСМС за алматинцев с низким уровнем благосостояния и официально зарегистрированных безработных будет оплачивать акимат города. Данная мера охватит более 62 тысяч жителей Алматы.

Статус в ОСМС можно проверить через официальный сайт Фонда msqory.kz, Telegram-бот SaqtandyryBot, а также через мобильное приложение Qoldau 24/7 и банков второго уровня.

Ранее в филиале фонда по Алматинской области рассказали, куда поступают отчисления по ОСМС и что с ними происходит, если не пользоваться медуслугами.