Сколько денег потратят на лечение алматинцев в 2026 году
В фонде добавили, что в бесплатный пакет гарантированного объема медицинской помощи входят экстренная и скорая медицинская помощь, лечение особо опасных заболеваний, представляющих угрозу для окружающих, а также 11 социально значимых заболеваний, паллиативная медицинская помощь и обеспечение препаратами крови.
"Эти медицинские услуги предоставляются гражданам независимо от статуса застрахованности. На медицинскую помощь в системе обязательного социального медицинского страхования выделено более 202,6 млрд тенге", – сообщили в алматинском филиале.
Так, в наступившем году фонд заключил договоры с 218 медицинскими организациями Алматы, из которых 126 – частные. К ним присоединились 7 новых поставщиков медицинских услуг.
Вместе с тем у алматинцев есть возможность прикрепиться к одной из 78 поликлиник, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе к двум новым.
Известно, что с января 2026 года взносы на ОСМС за алматинцев с низким уровнем благосостояния и официально зарегистрированных безработных будет оплачивать акимат города. Данная мера охватит более 62 тысяч жителей Алматы.
Статус в ОСМС можно проверить через официальный сайт Фонда msqory.kz, Telegram-бот SaqtandyryBot, а также через мобильное приложение Qoldau 24/7 и банков второго уровня.
