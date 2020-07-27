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Организатор подпольного цеха по изготовлению лекарств арестован в Алматы

Также арестован пособник и посредник.

Фото : inbusiness.kz27 июля 2020, 16:27

В Алматы задержаны подозреваемые в организации подпольного цеха по изготовлению лекарственных препаратов, сообщает zakon.kz.

Комитет по финансовому мониторингу ранее сообщал, что Департаментом экономических расследований по городу Алматы был выявлен крупный подпольный цех по изготовлению поддельных лекарственных препаратов, где хранилось около 100 тонн готовой продукции.

По данному делу установлены и задержаны организатор, посредник и пособник. 26.07.2020 года следственным судьей Специализированного межрайонного следственного суда г.Алматы в их отношении санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца, - сообщили в КФМ МФ РК.

По указанным фактам ДЭР по г.Алматы, зарегистрированы уголовные дела по ст.222 ч.1(незаконное использование чужого товарного знака), ст.323 ч.2 п.1.3 (обращение с фальсифицированными лекартсвенными средствами или медицинскими изделиями), ст.262 ч.1 и ч.2 УК РК(создание и руководство оргазованной преступной группы и участие в ней).


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