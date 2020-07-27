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В Москве предотвратили теракт и убили террориста

Перестрелка произошла в районе заброшенных гаражей.

Фото : rg.ru27 июля 2020, 16:35

ФСБ предотвратила теракт в Москве. Уроженец Центральной Азии, планировавший его, ликвидирован в ходе перестрелки в Химках. Об этом пишет Telegram-канал Mash, передает zakon.kz.

По информации канала, террорист планировал устроить бойню в месте массового скопления людей. При задержании в районе заброшенных гаражей в Химках он открыл огонь по сотрудникам ФСБ. В результате был ранен и скончался от полученных травм.

Брат преступника рассказал, что близкие подозревали того в связях с террористами из Сирии. А когда он пропал две недели назад, сообщили об этом в МВД.


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