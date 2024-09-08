Лента новостей
0
Қаз
#Послание Токаева – 2024 #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Западно-Казахстанской области предотвратили взрыв

Спасатели предотвратили взрыв, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2024 05:57 Фото: пресс-служба МЧС РК
8 сентября в селе Шоптыколь Каратобинского района произошло возгорание гаража с переходом огня на кровлю частного жилого дома, сообщает Zakon.kz.

По информации спасателей МЧС, огнеборцы обнаружили и вынесли из охваченного огнем строения 2 кислородных баллона, охладили их и вынесли на безопасное место.

Спасатели предотвратили взрыв, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2024 05:57

Фото: пресс-служба МЧС РК

Силами пожарных огонь на площади 160 кв.м полностью ликвидирован. Пострадавших нет.

Спасатели предотвратили взрыв, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2024 05:57

Фото: пресс-служба МЧС РК

Как пояснили спасатели, горячий и деформированный из-за растущего давления, баллон практически превращает работу пожарного в работу сапера. Таким образом, им удалось предотвратить взрыв.

Ранее крупный пожар разгорелся в Алматинской области.

Читайте также

Глава Минздрава сделала заявление по поводу массового отравления в Мангистау
Массовое отравление школьников в Мангистау: на место направлены 12 бригад скорой помощи
солдат-срочник погиб в Мангистауской области
Солдат-срочник погиб во время сборов на полигоне в Мангистауской области
пожар в Алматинской области
Крупный пожар разгорелся в Алматинской области
Аксинья Титова
МЧС РК Западно-Казахстанская область 2024 год Взрывы Пожары Спасатели
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Маша Распутина,
Распутина рассказала, почему десять лет не разговаривала с Филиппом Киркоровым
тенге в руке
Сколько нужно иметь денег на депозите и как безбедно жить на проценты
Паралимпиада-2024
Новый рекорд Казахстана: дзюдоист принес девятую медаль Паралимпиады-2024
осень, сентябрь, желтые листья
Названы четыре знака зодиака, чья жизнь полностью изменится в сентябре
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: