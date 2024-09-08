В Западно-Казахстанской области предотвратили взрыв

8 сентября в селе Шоптыколь Каратобинского района произошло возгорание гаража с переходом огня на кровлю частного жилого дома, сообщает Zakon.kz.

По информации спасателей МЧС, огнеборцы обнаружили и вынесли из охваченного огнем строения 2 кислородных баллона, охладили их и вынесли на безопасное место.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Силами пожарных огонь на площади 160 кв.м полностью ликвидирован. Пострадавших нет.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Как пояснили спасатели, горячий и деформированный из-за растущего давления, баллон практически превращает работу пожарного в работу сапера. Таким образом, им удалось предотвратить взрыв.

Ранее крупный пожар разгорелся в Алматинской области.

