В Западно-Казахстанской области предотвратили взрыв
Фото: пресс-служба МЧС РК
8 сентября в селе Шоптыколь Каратобинского района произошло возгорание гаража с переходом огня на кровлю частного жилого дома, сообщает Zakon.kz.
По информации спасателей МЧС, огнеборцы обнаружили и вынесли из охваченного огнем строения 2 кислородных баллона, охладили их и вынесли на безопасное место.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Силами пожарных огонь на площади 160 кв.м полностью ликвидирован. Пострадавших нет.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Как пояснили спасатели, горячий и деформированный из-за растущего давления, баллон практически превращает работу пожарного в работу сапера. Таким образом, им удалось предотвратить взрыв.
Ранее крупный пожар разгорелся в Алматинской области.
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