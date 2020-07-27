Минюст РК: Находиться на улице без маски - не всегда правонарушение

Санитарными правилами предусмотрены отдельные требования, связанные с нахождением граждан на улице.

Отсутствие медицинской маски при выходе на улицу, не всегда является нарушением, пояснили в Минюсте РК, сообщает zakon.kz.

Как пояснили в ведомстве, все ограничительные меры, прежде всего, направлены на снижение риска распространения коронавирусной инфекции и будут проводиться в пределах действующего законодательства, передает МИА "Казинформ".

Каждый отдельный случай привлечения к административной ответственности по статье 425 КоАП должен отталкиваться от конкретных обстоятельств, послуживших основанием для наступления такой ответственности. Основаниями для привлечения к административной ответственности по вышеуказанной статье являются нарушения требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов.

В период режима карантина действуют Санитарные правила, утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 июля 2020 года № ҚР ДСМ-78/2020, предусматривающие требования об обязательном ношении защитных масок при посещении закрытых помещений, а также общественного транспорта.

Санитарными правилами также предусмотрены отдельные требования, связанные с нахождением граждан на улице.

Так, если группа лиц в составе двух-трех человек передвигается на открытом воздухе, при этом не носят защитные маски, то такие действия не будут являться нарушением требований Санитарных правил, соответственно административная ответственность за это не наступит. Тогда как передвижение группы лиц более трех человек (за исключением членов одной семьи) нарушает требования Санитарных правил, - пояснили в Министерстве юстиции.

Кроме того, статьей 64-1 КоАП предусмотрена возможность освобождения от административной ответственности при малозначительности правонарушения.

Рассматривающий орган или должностное лицо может освободить лицо от административной ответственности, ограничившись устным замечанием. При этом учитываются конкретные обстоятельства совершения административного правонарушения, в том числе личность правонарушителя, объект посягательства, а при наличии вреда – его размер. Дополнительно отмечаем, что незаконные действия, ограничивающие права физических и юридических лиц, могут быть обжалованы в вышестоящем органе или суде, - говорится в сообщении.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!