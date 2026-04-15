Общество

Акимат Актобе опубликовал экстренное сообщение: на улице опасно находиться

Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря, молнии, молния, гроза, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2026 17:53 Фото: pexels
Пресс-служба акимата Актобе выступила с важным предупреждением к жителям города. Граждан предупредили о том, что на улице опасно находиться из-за сильного ветра, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", 15 апреля в городе объявлено штормовое предупреждение.

Ожидается сильный восточный и северо-восточный ветер со скоростью 15-20 метров в секунду, порывы которого могут достигать 23 метров в секунду.

В связи с возможным падением деревьев, конструкций и опор жителей просят быть предельно осторожными.

В целях безопасности рекомендуется:

  • по возможности не выходить на улицу без необходимости;
  • не оставлять автомобили рядом с деревьями и рекламными конструкциями;
  • избегать нахождения возле опор линий электропередач и строящихся объектов;
  • внимательно следить за детьми.
"Просим соблюдать меры безопасности, быть бдительными и беречь себя".Пресс-служба акимата Актобе

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз погоды для трех крупнейших городов страны. Так, с 16 по 18 апреля 2026 года в Алматы и Шымкенте прогнозируют сильные дожди. В Астане и вовсе пойдет снег.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
