Акимат Актобе опубликовал экстренное сообщение: на улице опасно находиться

Пресс-служба акимата Актобе выступила с важным предупреждением к жителям города. Граждан предупредили о том, что на улице опасно находиться из-за сильного ветра, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", 15 апреля в городе объявлено штормовое предупреждение.

Ожидается сильный восточный и северо-восточный ветер со скоростью 15-20 метров в секунду, порывы которого могут достигать 23 метров в секунду.

В связи с возможным падением деревьев, конструкций и опор жителей просят быть предельно осторожными.

В целях безопасности рекомендуется:

по возможности не выходить на улицу без необходимости;

не оставлять автомобили рядом с деревьями и рекламными конструкциями;

избегать нахождения возле опор линий электропередач и строящихся объектов;

внимательно следить за детьми.

"Просим соблюдать меры безопасности, быть бдительными и беречь себя". Пресс-служба акимата Актобе

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз погоды для трех крупнейших городов страны. Так, с 16 по 18 апреля 2026 года в Алматы и Шымкенте прогнозируют сильные дожди. В Астане и вовсе пойдет снег.