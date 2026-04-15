Акимат Актобе опубликовал экстренное сообщение: на улице опасно находиться
Пресс-служба акимата Актобе выступила с важным предупреждением к жителям города. Граждан предупредили о том, что на улице опасно находиться из-за сильного ветра, сообщает Zakon.kz.
По данным РГП "Казгидромет", 15 апреля в городе объявлено штормовое предупреждение.
Ожидается сильный восточный и северо-восточный ветер со скоростью 15-20 метров в секунду, порывы которого могут достигать 23 метров в секунду.
В связи с возможным падением деревьев, конструкций и опор жителей просят быть предельно осторожными.
В целях безопасности рекомендуется:
- по возможности не выходить на улицу без необходимости;
- не оставлять автомобили рядом с деревьями и рекламными конструкциями;
- избегать нахождения возле опор линий электропередач и строящихся объектов;
- внимательно следить за детьми.
"Просим соблюдать меры безопасности, быть бдительными и беречь себя".Пресс-служба акимата Актобе
Ранее синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз погоды для трех крупнейших городов страны. Так, с 16 по 18 апреля 2026 года в Алматы и Шымкенте прогнозируют сильные дожди. В Астане и вовсе пойдет снег.
