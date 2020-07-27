Елена Малышева высоко отозвалась о казахстанских медиках

Российские врачи говорят про ваших, что просто "подвижники", которые работают, жертвуя собой, - российская телеведущая.

Известная российская телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева поддержала казахстанских врачей в борьбе с коронавирусом, сообщает zakon.kz.

Она дала эксклюзивное интервью телеканалу ATAMEKEN BUSINESS.

По ее словам, пневмония, вызванная коронавирусом – это не "истинная пневмония". Это другое поражение легких. При бактериальной пневмонии часть легкого полностью выключается и человек не в состоянии дышать, на рентгенограмме видно белое пятно на черном фоне воздушных легких, то при коронавирусе, видны матовые пятна – это не полное поражение. Микротромбозы в мельчайших сосудах. А это другие принципы лечения.

Российская телеведущая отметила, что у 60% заболевших течение болезни проходит бессимптомно. У оставшихся 40% - в абсолютно подавляющем случае – проходит очень легко. Поэтому спадать в панику, по словам Малышевой, не стоит. Панику нагоняют СМИ, читатели пугаются, что приводит к перегрузке медицинской системы.

Он утверждает, что карантин нужен для того, чтобы медицина успела развернуть койки, а не для того, чтобы болезнь исчезла.

Разговоры: "все больше заболевших, все больше умерших" – в медицине недопустимы, допустимы только цифры. Америка вся в масках ходит, рестораны закрыты. И если ты не врач, все это приводит в ужас. Но когда ты знаешь, что смертность от коронавируса – 8 человек в день, а от сердечно-сосудистых болезней – несколько тысяч, то понимаешь, что к медицине – это не имеет отношения. Знаю, что сейчас вторая группа московских врачей в Костанайской области помогает организовать медицину. А организация в таких случаях - самое главное. И я не сомневаюсь, что ситуация уляжется. Отмечу, что вернувшиеся из Казахстан врачи с большим уважением говорят о вашем Министерстве здравоохранения. Еще раз подчеркну, что койки, таблетки, антикоагулянты, ИВЛ и подводки кислорода – это не ответственность врачей. Это ответственность руководства "надврачебного" уровня. А про врачей наши говорят, что просто "подвижники", которые работают, жертвуя собой.

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