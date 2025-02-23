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Культура и шоу-бизнес

Елена Малышева сообщила о тяжелом состоянии 91-летней мамы

Елена Малышева сообщила о тяжелом состоянии 91-летней мамы, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2025 07:17 Фото: РИА Новости
Российский врач и телеведущая Елена Малышева поделилась тревожными новостями о здоровье 91-летней мамы, которая все чаще оказывается в больнице, сообщает Zakon.kz.

Последние два года здоровье мамы Елены Малышевой постепенно ухудшается. В 2023 году телеведущая говорила, что она теряет разум и перестает ходить. По этой причине доктор пытается проводить как можно больше времени с родительницей, чтобы та не замыкалась в себе. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

"У меня сейчас тяжелейшие дни на работе. Я три дня не была у мамы. Только звоню. Мама совсем не ходит. Постоянно попадает в больницу, там она теперь бывает дольше, чем дома: 91 год – что тут скажешь", – делится 63-летняя ведущая.

Иногда они с мамой задушевно беседуют, и в такие моменты кажется, что все плохое отступает. Сейчас пенсионерка идет на поправку.

"Мамин организм держится! Каждый раз, когда ей становится хуже, я смотрю свои видео и слушаю мамины рассказы. Просто живи, моя милая, сильная и любящая нас всех мама", – призывает ведущая "Жить здорово!".

17 лет назад скончался отец Елены Васильевны, он так же как и она посвятил всю жизнь медицине. А до этого стала известна другая трагическая новость: умер казахстанский писатель Дулат Исабеков.

Аксинья Титова
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