Для обвиняемого в убийстве жены и дочерей, запросили пожизненное

Защита просит суд признать подсудимого виновным в убийстве по неосторожности.

Пожизненное лишение свободы запросил обвинитель для обвиняемого в убийстве своей жены и дочерей в ЗКО, сообщает zakon.kz.

В апреле текущего года житель Таскалинского района Серик Кафизов убил свою жену и дочерей. Чтобы скрыть следы преступления, он поджег дом с ними.

На судебном процессе стороны приступили к прениям сторон. Государственный обвинитель попросил суд признать подсудимого виновным в совершении убийства двух и более лиц с особой жестокостью и приговорить его к пожизненному лишению свободы.

Защита просит суд признать подсудимого виновным в убийстве по неосторожности.

Во время судебного процесса отец Жадыры Жумалиевой Акболат Жумалиев оценил причиненный бывшим зятем ущерб в 48 миллионов тенге.

Выступая в суде, он обвинил своего бывшего зятя в преднамеренном убийстве Жадыры Жумалиевой и малолетних дочерей подсудимого — 8-летней Айши и 6-летней Инабат. По его мнению, Серик Кафизов в ночь трагедии убил свою супругу Жадыру, а также свою старшую дочь Айшу. Акболат Жумалиев убежден, что Серик, зная о том, что в доме также осталась его младшая дочь Инабат, умышленно поджег дом с целью скрыть следы преступления.

Также обвинение попросило суд вынести частное определение в отношении руководства полиции Таскалинского района. По мнению обвинителя, халатное отношение полицейских по профилактике бытового насилия стало одной из причин этой трагедии.

Подсудимый до прений, рассказывая суду об обстоятельствах трагедии, заявил, что у него не было намерения убивать свою супругу и детей. По его версии, он пришел в дом к своей бывшей супруге с целью уговорить ее вернуться к нему и отозвать свое заявление о разводе. Серик Кафизов признался, что принес в дом 5-литровую бутыль с бензином, но сделал это якобы всего лишь для оказания давления на Жадыру.

Я расплескал там всего лишь 100-200 граммов бензина. Но в какой-то момент у меня из рук выпала горящая спичка и упала прямиком в бутылку с бензином. Вспыхнуло пламя сильное, меня отбросило в сторону выхода. Дом начал гореть. Я не мог спасти свою жену и детей, так как пламя быстро охватило весь дом, — сказал Серик Кафизов.

Отвечая на вопросы суда, подсудимый заявил, что, выбегая из горящего дома, он взял нож, который был в сенях, и на улице пытался перерезать себе горло, но не смог этого сделать. По его словам, он находился на расстоянии 3-4 метров от горящего дома, ничьих криков из дома не слышал, и спустя 5-10 минут после возгорания убежал с места пожара в состоянии аффекта.

Во время прений Серик Кафизов отказался выступать, и лишь когда суд дал ему последнее слово, он попросил прощения у родителей своей бывшей супруги. По словам Акбулата Жумалиева, это были первые слова о прощении, которые он услышал от подсудимого с начала судебного процесса.

Адвокат Таужанова, защищающая в суде Серика Кафизова, попросила суд признать ее подзащитного виновным в совершении убийства по неосторожности и приговорить его к 20 годам лишения свободы.

Оглашение приговора по этому делу суд назначил на 30 июля.

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