События

Жестокое убийство Яны Легкодимовой: прокурор запросил пожизненное заключение для обвиняемых

СИЗО, следственный изолятор, подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, следствие, заключение, камера, решетка, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2025 23:37 Фото: Zakon.kz
В суде Атырау продолжается рассмотрение громкого дела об убийстве 23-летней Яны Легкодимовой, сообщает Zakon.kz.

Государственный обвинитель потребовал назначить обоим подсудимым Ризуану Хаиржанову и Алтынбеку Катимову пожизненное лишение свободы, пишет 13 ноября телеканал "КТК".

По данным следствия, Хаиржанов решился на убийство Яны из страха, что девушка расскажет его невесте об их отношениях. В преступлении ему помог Катимов, которому обещали 500 тысяч тенге. Как установило следствие, мужчины обсуждали около 20 способов расправы, прежде чем задушить Яну и выбросить тело в реку. Останки девушки нашли только через восемь месяцев.

На сегодняшнем заседании прокурор отметил, что подсудимые неоднократно меняли показания и признали вину лишь после того, как были собраны доказательства их причастности. По его словам, преступление отличалось "исключительной общественной опасностью" и "аморальностью поведения обвиняемых".

В зале суда мать погибшей, Галина Легкодимова, подала иск о компенсации – 10 миллионов тенге материального ущерба и по 25 миллионов тенге морального вреда с каждого из подсудимых.

Прокурор настаивает на пожизненном заключении для обоих обвиняемых, указывая на жестокость и продуманность преступления. Судья должна объявить приговор в ближайшее время.

В Атырау 18 октября 2024 года 23-летняя Яна Легкодимова ушла из дома на встречу с другом. По данным следствия, между ними произошел конфликт. После чего мужчина вызвал своего знакомого: они вдвоем убили девушку и сбросили тело в реку у села Талдыколь.

Мама девушки начала поиски и обратилась в полицию. Позже задержали обоих подозреваемых, однако тело долго не находили. Поиски продолжались восемь месяцев и завершились в июне 2025 года, когда в Атырау нашли останки, подтвержденные экспертизой. Летом дело передали в суд. Первый процесс состоялся 17 сентября.

Ранее Генпрокуратура сделала заявление по делу об убийстве Яны Легкодимовой.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Стартовал суд по делу об убийстве Яны Легкодимовой: подробности процесса
Стартовал суд по делу об убийстве Яны Легкодимовой: подробности процесса
Генпрокуратура сделала заявление по делу об убийстве Яны Легкодимовой
Генпрокуратура сделала заявление по делу об убийстве Яны Легкодимовой
"Со смехом и хладнокровно": в Атырау по делу о жестоком убийстве девушки судят двух друзей
"Со смехом и хладнокровно": в Атырау по делу о жестоком убийстве девушки судят двух друзей
