Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

К Земле летит астероид размером с футбольное поле

Он пройдет вблизи Земли 5 августа.

Фото : lenta28 июля 2020, 06:48

Астероид 2009 PQ1 пройдет вблизи Земли 5 августа, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщается на сайте одного из подразделений НАСА, размер астеройида от 84 до 190 метров, что сопоставимо с размером футбольного поля.

В этот день астероид сблизится с нашей планетой на минимальное расстояние, которое в то же время в семь раз больше, чем дистанция между Землей и Луной. Время максимального сближения - 22.35 нрст.

Астероид открыт 14 августа 2009 года. Он относится к группе "Аполлонов", то есть астероидов, чьи трассы полета пересекают орбиту Земли. Согласно открытым данным, в следующий раз около Земли астероид пролетит в 2137 году.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты