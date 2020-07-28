К Земле летит астероид размером с футбольное поле

Он пройдет вблизи Земли 5 августа.

Астероид 2009 PQ1 пройдет вблизи Земли 5 августа, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщается на сайте одного из подразделений НАСА, размер астеройида от 84 до 190 метров, что сопоставимо с размером футбольного поля.

В этот день астероид сблизится с нашей планетой на минимальное расстояние, которое в то же время в семь раз больше, чем дистанция между Землей и Луной. Время максимального сближения - 22.35 нрст.

Астероид открыт 14 августа 2009 года. Он относится к группе "Аполлонов", то есть астероидов, чьи трассы полета пересекают орбиту Земли. Согласно открытым данным, в следующий раз около Земли астероид пролетит в 2137 году.

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