К Земле летит астероид размером с футбольное поле
Он пройдет вблизи Земли 5 августа.
Фото : lenta28 июля 2020, 06:48
Астероид 2009 PQ1 пройдет вблизи Земли 5 августа, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
Как сообщается на сайте одного из подразделений НАСА, размер астеройида от 84 до 190 метров, что сопоставимо с размером футбольного поля.
В этот день астероид сблизится с нашей планетой на минимальное расстояние, которое в то же время в семь раз больше, чем дистанция между Землей и Луной. Время максимального сближения - 22.35 нрст.
Астероид открыт 14 августа 2009 года. Он относится к группе "Аполлонов", то есть астероидов, чьи трассы полета пересекают орбиту Земли. Согласно открытым данным, в следующий раз около Земли астероид пролетит в 2137 году.
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