Опасный астероид размером с футбольное поле летит к Земле

Потенциально опасный астероид 2025 PM диаметром 50 метров пройдет 17 августа рядом с Землей, сообщает Zakon.kz.

Об этом 15 августа 2025 года рассказали в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"Астероид 2025 PM диаметром 50 метров пройдет по расчетам послезавтра, 17 августа, на расстоянии около одного диаметра лунной орбиты от Земли. Благодаря необычно близкому сближению с планетой небесное тело входит в число потенциально опасных астероидов. В целом, к этой категории относят тела, сближающиеся с Землей на расстояние ближе 10 диаметров лунных орбит. Камень является одним из наиболее крупных, приближавшихся за последнее время к Земле на расстояние ближе миллиона километров. Пролет тела большего размера на сравнимом расстоянии ожидается в этом году еще лишь однажды, в конце сентября", – сообщили ученые.

Астероид обнаружили только 1 августа этого года, около двух недель назад.

"Объект не проявляет кометных свойств и, скорее всего, представляет собой каменную глыбу без следов летучих веществ, но, в целом, крайне плохо изучен. Камень относится к группе Аполлонов, то есть околоземных астероидов, чьи орбиты пересекают земную орбиту с внешней стороны. Период обращения объекта вокруг Солнца составляет чуть больше двух лет", – добавили в лаборатории.

На минимальном от Земли расстоянии объект пройдет 17 августа в 14:03 по времени Астаны.

Ученые успокоили, что хотя камень и пролетает в зоне доминирования гравитационного поля Земли, вероятность его захвата планетой очень мала и, по сути, может произойти только в результате непредвиденного столкновения астероида с другим небесным телом, что может либо привести к резкому снижению скорости тела и его последующему захвату, либо изменить направление движения астероида, в том числе направить его в сторону Земли.

Наиболее известное падение на Землю метеорита такого же размера произошло 50 тысяч лет назад и стало причиной формирования широко известного Аризонского кратера.