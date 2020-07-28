Флойд Мейвезер обещал заработать больше Тайсона, вернувшись в ринг

Известно, что Мейвезер хотел бы провести в Японии выставочный бой с бывшим чемпионом в полулегком весе 40-летним Такаши Утияма.

Легендарный американский боксер Флойд Мэйуэзер-младший заявил, что может заработать более 69 млн долларов на выставочных поединках, похожих на тот, что планируют организовать Майк Тайсон и Рой Джонс-младший, передает zakon.kz.

По информации The Sun, 43-летний боксер назвал подобные выставочные бои ветеранов "маленькими забавными спаррингами".

Это произошло после того, как в 2018 году Флойд получил около 9 млн долларов за чуть более 2 минуты работы и победу в выставочном поединке с японским кикбосером в полулегком весе Теншин Насукава.

На данный момент Мейвезер планирует проводить в Японии кассовые выставочные бои, он объяснил решение желанием продолжить борьбу в беспрецедентных обстоятельствах.

Даже сейчас, когда я делаю выставочные бои, вы знаете, что я получаю от 10 до 70 миллионов. Просто устраиваю выставку. Не настоящая драка. Просто немного спарринг. Немного, легальный спарринг, вот и все. Спарринг немного веселый, - сказал Мейвезер рэперу Fat Joe.

Добавим, что американская легенда официально ушла из профессионального бокса в 2017 году, после победы над 32-летней звездой UFC Конором МакГрегором.

Известно, что Мейвезер хотел бы провести в Японии выставочный бой с бывшим чемпионом в полулегком весе 40-летним Такаши Утияма. Но сейчас, в условиях пандемии коронавируса, непобедимая легенда пока не может отправиться в Токио, чтобы вернуться на ринг. В течение всего времени карантина Мэйуэзер продолжал тренироваться в своем тренажерном зале в Лас-Вегасе.

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