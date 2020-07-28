Новые госпитали и морг - как в Алматы хотят подготовиться к худшему сценарию

До 1 октября на базе двух гостиниц будут созданы клиники для больных коронавирусом на 215 койко-мест.

На заседании правительства аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о подготовке к возможной очередной волне пандемии, передает zakon.kz.

По его словам, до конца года построят новый госпиталь на 500 койко-мест, увеличат инфекционные койки в стационарах для тяжелобольных на 1015 мест.

Также до середины сентября возведут еще один инфекционный госпиталь на 300 койко-мест.

Помимо этого, до 1 октября на базе двух гостиниц будут созданы клиники для больных коронавирусом на 215 койко-мест.

И до конца августа будет введено новое патологоанатомическое бюро.

Что касается медицинских кадров, то, по словам градоначальника, сформирован резерв в 1689 работников, ведется их постоянная переподготовка.

Ранее Сагинтаев заявил, что власти города готовы к любому развитию событий. Готовятся дополнительные 1000 коек для приема "тяжелых" больных осенью.

Мы сейчас думаем, что будет осенью. Есть варианты оптимистического прогноза и пессимистического. Но мы лучше пойдем по второму варианту, то есть будем готовиться к худшему, - отметил он.

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