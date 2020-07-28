Журналист Юрий Елисеев скончался после болезни

Он работал в информационном агентстве "Интерфакс" и газете "Литер".

Казахстанский журналист Юрий Елисеев скончался от пневмонии, передает zakon.kz.

Об этом сообщил его коллега Евгений Дробязко.

К сожалению, несколько месяцев назад у него выявили онкологию. Но он не сломался и с головой бросился бороться с болезнью. У Юры начало получаться, пошла положительная динамика. "Мне ещё внука надо увидеть", - говорил он тогда. Увидел. Обрадовался. Но тут его, очень некстати, скосила зловещая пневмония. Справиться с ней ослабленный организм уже не смог, - написал Дробязко.

Известно, что мама и жена Юрия - тоже журналисты, а сам Елисеев работал в информационном агентстве "Интерфакс" и газете "Литер".

Юрий умер в столичной клинике, понятно, что семье предстоят серьёзные расходы на транспортировку и дальнейшую организацию похорон. Без отца остались трое детей. Младшей дочери всего восемь. У меня есть номер банковской карты его супруги Ольги - 4400 4301 9884 9140. Прошу всех неравнодушных помочь семье Елисеевых. Светлая тебе память, Друг! Покойся с миром, - заключил Евгений Дробязко.

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