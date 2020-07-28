Полицейского, подозреваемого в получении 500 тысяч тенге, арестовали

Расследование по делу продолжается.

Сотрудник полиции за получение взятки в размере 500 тысяч тенге арестован, сообщает zakon.kz.

Как отмечает "Мой город", 23 июля сотрудниками ДКНБ по ЗКО при получении взятки в размере 500 000 тенге задержан сотрудник полиции, который в последующем водворен в ИВС.

В отношении него судом в порядке ст.139 УПК санкционирована мера пресечения в виде "содержание под стражей" сроком на 10 дней, - сообщили в прокуратуре ЗКО.

Расследование по делу продолжается, назначены соответствующие экспертизы.

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