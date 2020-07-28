Полицейского, подозреваемого в получении 500 тысяч тенге, арестовали
Расследование по делу продолжается.
Фото : mgorod.kz28 июля 2020, 16:18
Сотрудник полиции за получение взятки в размере 500 тысяч тенге арестован, сообщает zakon.kz.
Как отмечает "Мой город", 23 июля сотрудниками ДКНБ по ЗКО при получении взятки в размере 500 000 тенге задержан сотрудник полиции, который в последующем водворен в ИВС.
В отношении него судом в порядке ст.139 УПК санкционирована мера пресечения в виде "содержание под стражей" сроком на 10 дней, - сообщили в прокуратуре ЗКО.
Расследование по делу продолжается, назначены соответствующие экспертизы.
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