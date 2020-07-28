Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Полицейского, подозреваемого в получении 500 тысяч тенге, арестовали

Расследование по делу продолжается.

Фото : mgorod.kz28 июля 2020, 16:18

Сотрудник полиции за получение взятки в размере 500 тысяч тенге арестован, сообщает zakon.kz.

Как отмечает "Мой город", 23 июля сотрудниками ДКНБ по ЗКО при получении взятки в размере 500 000 тенге задержан сотрудник полиции, который в последующем водворен в ИВС.

В отношении него судом в порядке ст.139 УПК санкционирована мера пресечения в виде "содержание под стражей" сроком на 10 дней, - сообщили в прокуратуре ЗКО.

Расследование по делу продолжается, назначены соответствующие экспертизы.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты