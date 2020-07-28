У туристической отрасли Казахстана есть шанс

Шанс есть всегда! В принципе правительством были предоставлены беспрецедентные меры господдержки - Рыспеков.

Правительство создало условия для жизнеспособности туристического бизнеса. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал председатель Комитета индустрии туризма МКС РК Дастан Рыспеков, передает корреспондент zakon.kz.

Отвечая на вопрос журналиста "Есть ли шанс у туристической отрасли выжить после пандемии, учитывая, что правительство регулярно ее закрывает?" чиновник ответил, что шанс есть всегда!

В принципе правительством были предоставлены беспрецедентные меры господдержки. Это и налоговые послабления, в некоторых случаях это даже не отсрочка, а освобождение от налогов. Также были по кредитам отсрочки предоставлены, внесены изменения в действующие госпрограммы. То есть снижена процентная ставка. Если раньше туроператоры и турагенты не могли участвовать в получении господдержки в рамках ДКБ, за исключением расширения гостиниц. То в текущем году в период принятия этих антикризисных мер, данная норма была исключена. То есть отраслевые ограничения полностью исключены. Соответственно данные меры господдержки позволят с меньшими потерями в отрасли, - заметил Рыспеков.

Он также отметил, что министерство культуры и спорта отстаивает все интересы турбизнеса при принятии постановлений главного санитарного врача, на уровне республики.

Понятно, что на уровне регионов они иногда действуют из собственных интересов безопасности. В целом, данный вопрос на контроле и в случае необходимости будут предприняты дополнительные меры, - добавил он.

По его словам, спрос на внутренний туризм в условиях карантина увеличился. Но, к сожалению, текущая обстановка не позволяет бизнесу в полной мере удовлетворить данный спрос населения.

Мы надеемся, что ситуация стабилизируется и рынок туристских услуг активизируется. При этом, многие казахстанцы перенесли запланированный отдых на более поздние сроки и в этом году будет повышен спрос в осенне- зимний период, что даст возможность увеличить объемы предоставляемых услуг в данный период со стороны бизнеса. Это будет способствовать выходу из ситуации по доходной части бизнеса, - заключил он.

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