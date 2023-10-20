Туристический кэшбек до 20% обещают казахстанцам

О новой мере господдержки внутреннего туризма в Казахстане рассказал на брифинге в СЦК 20 октября вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев, передает Zakon.kz.

Как уточнил на брифинге вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев, для развития внутреннего туризма в Казахстане разрабатываются меры государственной поддержки.

"Находится в проработке мера господдержки, которая называется "кэшбек". Она подразумевает под собой выплату гражданам Казахстана, которые попутешествовали внутри страны, от потраченных сумм до 20%. Со следующего года планируем эту меру внести в закон, и если она найдет полную поддержку, то со следующего летнего сезона она будет доступной". Ержан Еркинбаев

Также на брифинге вице-министр сообщил об отмене в Казахстане туристического сбора bed tax и расширении программы бесплатного перелета для детей внутри страны.