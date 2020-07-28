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Ученые нашли необычное свойство коронавируса

Российские исследователи обнаружили необычный характер накопления точечных мутаций в геноме коронавируса SARS-CoV-2.

Фото : Pixabay28 июля 2020, 20:35

Характер генных мутаций коронавируса SARS-CoV-2 говорит в пользу его природного происхождения, передает zakon.kz со ссылкой на издание PeerJ.

В публикации идет речь о работе исследователей из Института проблем передачи информации Российской академии наук.

Они обнаружили необычный характер накопления точечных мутаций в геноме коронавируса SARS-CoV-2. Он доказывает, что эволюция приспособила вирус для обитания в организме летучих мышей совсем недавно.

Оказалось, что в геноме SARS-CoV-2 встречается необычно много мутаций, не характерных для других коронавирусов. Это показывает, что до недавнего времени он поражал летучих мышей.

Их клетки необычайно хорошо защищены от накопления различных агрессивных молекул, которые могут вносить мутации в новые копии РНК вируса.

Когда SARS-CoV-2 перешел к заражению человека, он лишился подобной защиты. Это говорит в пользу природного происхождения SARS-CoV-2, отмечают исследователи.


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