Легендарный Мавзолей Яссауи получил обновленный купол

Исторический облик купола сохранен.

С новым куполом: реставрация купола мавзолея Яссауи в Туркестанской области завершена. Об этом сообщил руководитель Управления общественного развития региона Дамир Жунисов, передает zakon.kz.

Стоит отметить, что на протяжении трех лет купол древнего мавзолея был закрыт. А теперь открытие не за горами. Реставраторы позаботились о памяти предков. Исторический облик купола сохранен. Налажен вентиляционный слой: на месте соединения с восемью гранями под куполом сейчас завершают гидроизоляцию, - рассказал он.

Реставрация купола шла совместно с Министерством культуры и спорта страны и находилась под особым контролем акима области Умирзака Шукеева. На территории государственного историко-культурного заповедника-музея "Азрет Султан", исторических местах идут реставрационные работы, археологические раскопки вдоль магистральных улиц, где расположены средневековое городище Культобе, Ханской орде и мечети.

По результатам раскопок городища Культобе в 2019 году обнаружили более 5000 древних золотых изделий, сделанных в I веке до нашей эры.

Кроме того, перед Мавзолеем Ходжи Ахмеда Яссауи сформируют густую садовую зону для туристов.

На территории историко-культурного центра "Тақия қақпасы" проведут раскопки, а найденные экспонаты станут достопримечательностью для посетителей. Также на территории проспекта Б. Саттарханова возводят этноаул.

Все работы в мавзолее Ходжи Ахмеда Яссауи согласованы с ЮНЕСКО. С реставрационными работами Мавзолея ознакомилась и посетила директор департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта Республики Казахстан Кумыс Сеитова.

Мавзолей Ходжа Ахмета Яссауи – мавзолей на могиле поэта и проповедника Ходжи Ахмеда Яссауи, расположенный в городе Туркестане в Туркестанской области. Является центральным объектом на территории историко-культурного музея-заповедника "Хазрет-султан". Это огромное, прямоугольное здание (46,5x65,5 метров) с порталами и куполами. Высота арочного портала 37,5 метров, высота главного купола — 44 метра, диаметр — 22 метра. Мавзолей имеет один из самых больших кирпичных куполов в Центральной Азии. Купол для мусульман - символ единства и гостеприимства. Именно поэтому было уделено особое внимание размеру и внешности купола.

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