Легендарный "Медеу" готовится к масштабной перезагрузке
В Управлении строительства города уточнили, что на сегодняшний день ведутся подготовительные работы. Уже в ближайшее время будет установлено ограждение зоны производства работ.
Так, проект предусматривает установку нового холодильного оборудования для льда, полную замену систем инженерных коммуникаций и газификацию комплекса.
"Система AI-мониторинга состояния льда в реальном времени позволит снизить энергозатраты на 25%. Также планируется установка подогреваемых сидений с индивидуальной регулировкой температуры".Пресс-служба акимата Алматы
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Что касается гостиницы, расположенной в восточном крыле, то она будет перепланирована в соответствии с требованиями категории "4 звезды" с сохранением существующего номерного фонда.
Также будет создан современный реабилитационный центр для спортсменов и гостей, включающий сауны, массажные кабинеты и медицинский пункт для оказания экстренной и профилактической помощи.
Кроме того, планируется реализовать интерактивную музейную экспозицию по концепции 3D.
Пространство будет оснащено современным мультимедийным и выставочным оборудованием.
Появится терраса на западной трибуне (900 кв. метров) с кофейнями и посадочными местами. Рекреационная зона SUN-DECK будет обустроена перед комплексом над подземным паркингом. Пространство организовано как многофункциональная общественная площадка для отдыха.
Особое внимание уделено созданию современных спортивно-оздоровительных условий.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
В районе старого машинного зала появится открытый бассейн размером 25 на 15 метров, с подогревом воды. Для комфорта посетителей предусмотрены трибуна и здание обслуживания, включающее ресепшн, раздевалки и все необходимые удобства.
"Новый бассейн станет круглогодичным местом притяжения для горожан и туристов, предлагая уникальную возможность плавать на свежем воздухе в живописной атмосфере гор".Пресс-служба акимата Алматы
И это не все. Как добавили в пресс-службе, на прилегающей территории будет создан уникальный экопарк с маршрутами для прогулок, панорамными видами на искусственный водопад, реку Малая Алматинка и горы.
Будут построены два новых пешеходных моста – восточный и западный, обеспечивающие удобное соединение между основными объектами комплекса и новыми зонами отдыха.
"Будут высажены новые деревья и кустарники, устойчивые к местному климату. Вся территория получит современное освещение и архитектурную подсветку. Для удобства маломобильных групп населения предусмотрена установка двух лифтов".Пресс-служба акимата Алматы
Полное завершение работ запланировано на 4-й квартал 2027 года.
"Медеу" – высокогорный спортивный комплекс, расположенный на высоте 1691 метр над уровнем моря. Это крупнейший в мире высокогорный комплекс для зимних видов спорта с самой большой площадью искусственного ледового поля – 10,5 тыс. м². Высокогорье и чистейшая горная вода для заливки льда способствуют достижению высоких результатов в конькобежном спорте. "Медеу" остается лидером среди стадионов по количеству установленных здесь мировых рекордов на всех дистанциях среди мужчин и женщин (320 рекордов в период c 1952 по 1988 год). Алматинский каток носил звание "фабрики рекордов". Является государственным памятником градостроительства и архитектуры республиканского значения.