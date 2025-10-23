#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.53
623.94
6.59
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.53
623.94
6.59
События

Легендарный "Медеу" готовится к масштабной перезагрузке

Медеу, реконструкция, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2025 15:19 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы при реконструкции высокогорного спортивного комплекса "Медеу" сохранят его исторический облик. Об этом Zakon.kz заявили 23 октября 2025 года в пресс-службе городского акимата.

В Управлении строительства города уточнили, что на сегодняшний день ведутся подготовительные работы. Уже в ближайшее время будет установлено ограждение зоны производства работ.

Так, проект предусматривает установку нового холодильного оборудования для льда, полную замену систем инженерных коммуникаций и газификацию комплекса.

"Система AI-мониторинга состояния льда в реальном времени позволит снизить энергозатраты на 25%. Также планируется установка подогреваемых сидений с индивидуальной регулировкой температуры".Пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Что касается гостиницы, расположенной в восточном крыле, то она будет перепланирована в соответствии с требованиями категории "4 звезды" с сохранением существующего номерного фонда.

Также будет создан современный реабилитационный центр для спортсменов и гостей, включающий сауны, массажные кабинеты и медицинский пункт для оказания экстренной и профилактической помощи.

Кроме того, планируется реализовать интерактивную музейную экспозицию по концепции 3D.

Пространство будет оснащено современным мультимедийным и выставочным оборудованием.

Появится терраса на западной трибуне (900 кв. метров) с кофейнями и посадочными местами. Рекреационная зона SUN-DECK будет обустроена перед комплексом над подземным паркингом. Пространство организовано как многофункциональная общественная площадка для отдыха.

Особое внимание уделено созданию современных спортивно-оздоровительных условий.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В районе старого машинного зала появится открытый бассейн размером 25 на 15 метров, с подогревом воды. Для комфорта посетителей предусмотрены трибуна и здание обслуживания, включающее ресепшн, раздевалки и все необходимые удобства.

"Новый бассейн станет круглогодичным местом притяжения для горожан и туристов, предлагая уникальную возможность плавать на свежем воздухе в живописной атмосфере гор".Пресс-служба акимата Алматы

И это не все. Как добавили в пресс-службе, на прилегающей территории будет создан уникальный экопарк с маршрутами для прогулок, панорамными видами на искусственный водопад, реку Малая Алматинка и горы.

Будут построены два новых пешеходных моста – восточный и западный, обеспечивающие удобное соединение между основными объектами комплекса и новыми зонами отдыха.

"Будут высажены новые деревья и кустарники, устойчивые к местному климату. Вся территория получит современное освещение и архитектурную подсветку. Для удобства маломобильных групп населения предусмотрена установка двух лифтов".Пресс-служба акимата Алматы

Полное завершение работ запланировано на 4-й квартал 2027 года.

"Медеу" – высокогорный спортивный комплекс, расположенный на высоте 1691 метр над уровнем моря. Это крупнейший в мире высокогорный комплекс для зимних видов спорта с самой большой площадью искусственного ледового поля – 10,5 тыс. м². Высокогорье и чистейшая горная вода для заливки льда способствуют достижению высоких результатов в конькобежном спорте. "Медеу" остается лидером среди стадионов по количеству установленных здесь мировых рекордов на всех дистанциях среди мужчин и женщин (320 рекордов в период c 1952 по 1988 год). Алматинский каток носил звание "фабрики рекордов". Является государственным памятником градостроительства и архитектуры республиканского значения.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Тенге немного укрепился ко всем валютам на торгах 23 октября
15:38, Сегодня
Тенге немного укрепился ко всем валютам на торгах 23 октября
Дорогу до Медеу частично перекроют в Алматы
17:24, 06 октября 2023
Дорогу до Медеу частично перекроют в Алматы
Дорогу до Медеу перекроют в Алматы
13:51, 05 сентября 2024
Дорогу до Медеу перекроют в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: