Легендарный "Медеу" готовится к масштабной перезагрузке

В Алматы при реконструкции высокогорного спортивного комплекса "Медеу" сохранят его исторический облик. Об этом Zakon.kz заявили 23 октября 2025 года в пресс-службе городского акимата.

В Управлении строительства города уточнили, что на сегодняшний день ведутся подготовительные работы. Уже в ближайшее время будет установлено ограждение зоны производства работ.

Так, проект предусматривает установку нового холодильного оборудования для льда, полную замену систем инженерных коммуникаций и газификацию комплекса.

"Система AI-мониторинга состояния льда в реальном времени позволит снизить энергозатраты на 25%. Также планируется установка подогреваемых сидений с индивидуальной регулировкой температуры". Пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Что касается гостиницы, расположенной в восточном крыле, то она будет перепланирована в соответствии с требованиями категории "4 звезды" с сохранением существующего номерного фонда.

Также будет создан современный реабилитационный центр для спортсменов и гостей, включающий сауны, массажные кабинеты и медицинский пункт для оказания экстренной и профилактической помощи.

Кроме того, планируется реализовать интерактивную музейную экспозицию по концепции 3D.

Пространство будет оснащено современным мультимедийным и выставочным оборудованием.

Появится терраса на западной трибуне (900 кв. метров) с кофейнями и посадочными местами. Рекреационная зона SUN-DECK будет обустроена перед комплексом над подземным паркингом. Пространство организовано как многофункциональная общественная площадка для отдыха.

Особое внимание уделено созданию современных спортивно-оздоровительных условий.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В районе старого машинного зала появится открытый бассейн размером 25 на 15 метров, с подогревом воды. Для комфорта посетителей предусмотрены трибуна и здание обслуживания, включающее ресепшн, раздевалки и все необходимые удобства.

"Новый бассейн станет круглогодичным местом притяжения для горожан и туристов, предлагая уникальную возможность плавать на свежем воздухе в живописной атмосфере гор". Пресс-служба акимата Алматы

И это не все. Как добавили в пресс-службе, на прилегающей территории будет создан уникальный экопарк с маршрутами для прогулок, панорамными видами на искусственный водопад, реку Малая Алматинка и горы.

Будут построены два новых пешеходных моста – восточный и западный, обеспечивающие удобное соединение между основными объектами комплекса и новыми зонами отдыха.

"Будут высажены новые деревья и кустарники, устойчивые к местному климату. Вся территория получит современное освещение и архитектурную подсветку. Для удобства маломобильных групп населения предусмотрена установка двух лифтов". Пресс-служба акимата Алматы

Полное завершение работ запланировано на 4-й квартал 2027 года.