50 человек из Алматы отобрали для службы в Военно-морских силах страны

Отбор кандидатов проводился по определенным критериям.

Юноши из Алматы отправились служить в самую западную точку Казахстана. 50 человек отобрали для службы в Военно-морских силах страны, сообщает zakon.kz.

Будущих матросов ждет служба на боевых кораблях с выходом в море, служба в комендантской роте, боевые дежурства и постижение военной науки.

Бороздить просторы Каспия на боевых кораблях доведется не всем желающим. Отбор кандидатов проводился по определенным критериям.

Помимо того, что моряки должны отличаться отменным здоровьем, они должны уметь хорошо плавать, иметь фундаментальные знания по математике, физике, быть дисциплинированными, коммуникабельными. Именно таких ребят мы отправляем сейчас в Актау. За год ребята получат хорошие знания, навыки и интересно проведут этот год службы. Кроме того, воздух, насыщенный ионами йода полезен для здоровья, - рассказал начальник Департамента по делам обороны г. Алматы полковник Амантай Усербаев.

Изучением призывников занимались психологи. Кандидатура каждого рассматривалась индивидуально. Помимо вышеперечисленных критериев во время изучения проводились беседы, специалисты выявляли, нет ли среди близких родственников людей с симптомами коронавирусной инфекции, выезжал ли сам призывник или кто-то из его окружения в ближайшее время за границу. Одной из важных задач является недопущение случаев заражения среди призывников.

В ходе призыва принимаются дополнительные меры безопасности. В состав медицинских комиссий включены врачи-инфекционисты, у каждого прибывающего в призывной пункт измеряют температуру, строго соблюдается социальная дистанция. Дважды в день обязательно проводится дезинфекция помещений.

Ежегодно весной из Алматы призываются порядка 1500 человек. На сегодняшний день полностью укомплектованы части Пограничной службы КНБ, Службы государственной охраны, Национальной гвардии МВД. К завершению подходит комплектование частей Вооруженных Сил.

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