Токаев сменил главнокомандующего Военно-морскими силами Вооруженных сил

24 июня 2024 года Касым-Жомарт Токаев назначил нового главнокомандующего Военно-морскими силами Вооруженных сил Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Им стал Серик Бурамбаев.

"Распоряжением главы государства Бурамбаев Серик Жаксигалиевич назначен главнокомандующим Военно-морскими силами Вооруженных сил Республики Казахстан", – сообщила Акорда.

Ранее занимавший этот пост Сакен Бекжанов распоряжением главы государства освобожден от должности.

Серик Бурамбаев окончил Киевское высшее военно-морское училища, проходил обучение в Военном университете МО РФ, адъюнктуру при Военном университете МО РФ, академические курсы в Национальном университете обороны имени Первого Президента РК.

В разные годы занимал должности в Атырауском областном военном комиссариате, заместителя начальника института по воспитательной и социально-правовой работе – начальника отдела воспитательной и социально-правовой работы Военно-морского института МО РК; командира войсковой части 29011 – заместителя главнокомандующего Военно-морскими силами ВС РК; заместителя главнокомандующего Военно-морскими силами (по воспитательной и идеологической работе) – начальника отдела воспитательной и идеологической работы Управления главнокомандующего Военно-морскими силами ВС РК. С 2019 года занимал должность заместителя начальника Генерального штаба – начальника Департамента воспитательной и идеологической работы Генерального штаба Вооруженных Сил Казахстана.

В начале 2024 года Касым-Жомарт Токаев назначил нового командующего Силами специальных операций Вооруженных сил РК.