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Подробности о продлении карантина в Казахстане озвучат 30 июля

Алексей Цой озвучит итоги очередного заседания Комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Фото : СЦК29 июля 2020, 15:28

Завтра, 30 июля, министр здравоохранения выступит с итогами заседания Госкомиссии по недопущению распространения коронавируса, передает zakon.kz.

В Службе центральных коммуникаций сообщили, что 30 июля в 15.00 Алексей Цой озвучит итоги очередного заседания Комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции.

Сегодня, 29 июля, стало известно, что Президент Касым-Жомарт Токаев поручил продлить карантинные меры на две недели.


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