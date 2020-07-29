Карантин продлят в Казахстане

На две недели.

Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам стабилизации эпидемиологической ситуации, передает zakon.kz.

Глава государства провел совещание по проблемным вопросам эпидемиологической ситуации в стране,сообщается на сайте Акорды.

Премьер-министр Аскар Мамин доложил Президенту о том, что после введения строгих карантинных мер с 5 июля текущего года отмечается снижение зарегистрированных случаев на 29 %. Количество заразившихся стабилизировалось на уровне 1500-1600 человек в сутки. Загруженность стационаров упала на 43 %, в том числе реанимационных палат – на 27 %. Число выздоровевших возросло до 63 %, уменьшилось количество вызовов скорой помощи. Таким образом, достигнуто снижение основных показателей нагрузки на систему здравоохранения.

Аскар Мамин также сообщил главе государства о проводимом ежедневном мониторинге ситуации в регионах по таким ключевым показателям, как заболеваемость и смертность, доступность и качество медицинской помощи, уровень тестирования населения, обеспеченность лекарственными средствами и оборудованием для палат интенсивной терапии и реанимации, - сказано в сообщении.

Министр здравоохранения Алексей Цой проинформировал Президента о подходах к поэтапному смягчению карантинных мер с учетом влияния инфраструктурных объектов на эпидемиологическую обстановку и экономику.

Глава государства подчеркнул исключительную важность дальнейшего снижения показателей заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции.

В целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле месяце и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах Касым-Жомарт Токаев поручил Государственной комиссии продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением.

28 июля на заседании правительства министр здравоохранения Алексей Цой предложил план по смягчению карантина в стране в связи со стабилизацией ситуации с коронавирусом в регионах. Предлагалось с 3 августа открыть ряд объектов.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!