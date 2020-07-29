Новое направление по кредитованию бизнеса включили в программу ДКБ-2025

Для поддержки МСБ по линии программы Нацбанка и по линии ДКБ-2025 расширяются виды деятельности, упрощаются процедуры кредитования.

Новое направление микрокредитование малого и микробизнеса включили отраслевую госпрограмму до 2025 года, сообщил на брифинге в СЦК министр национальной экономики Руслан Даленов, передает корреспондент zakon.kz.

Для поддержки МСБ по линии программы Нацбанка и по линии ДКБ-2025 расширяются виды деятельности, упрощаются процедуры кредитования. В текущем периоде поддержка микробизнеса является важным вопросом. Решение вопросов доступа к кредитам и залога является фактором развития МСБ, особенно микробизнеса. Поэтому, в госпрограмму "ДКБ 2025" включено новое направление - "микрокредитование малого и микробизнеса", — сообщил Даленов.

По его словам, финансирование будет доступно по ставке не более 6% за счет субсидирования. На сегодня ставки по таким кредитам высокие.

Министр добавил, что кредиты будут выдаваться до 5 млн тенге на пополнение оборотных средств и до 20 млн тенге – на производственные нужды.

Источники финансирования – собственные средства банков и микрофинансовых организаций. При этом решается вопрос предоставления залога. Фондом Даму будет обеспечено гарантирование до 85% основного долга займа. Это позволит охватить большой круг представителей микробизнеса. Рассмотрение проектов микро- и малого бизнеса будет ускорено через упрощение процедур согласования, — объяснил глава МНЭ.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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