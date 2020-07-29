В самолет "Qazaq air" попала молния 

В авиакомпании объяснили повреждения корпуса.

В авиакомпании "Qazaq air" объяснили повреждения на самолете, прилетевшем из Усть-Каменогорска в Нур-Султан 24 июля, передает zakon.kz.

На послеполетном осмотре воздушного судна авиакомпании «Qazaq air, прилетевшего из Усть-Каменогорска в Нур-Султан, были выявлены следы попадания молнии в нижнюю, среднюю и центральную часть фюзеляжа. Авиакомпанией АО "Qazaq air" была создана техническая комиссия по обследованию указанных повреждений. Так, было обнаружено восемь точек повреждения диаметром от 2 мм до 6 мм, толщиной от 1 мм до 2.5 мм в виде прожженных участков в местах расположения заклепок фюзеляжа, что характерно для повреждений, полученных в результате разряда атмосферного электричества в условиях грозы по маршруту полета, - говорится в сообщении.

Службой сервисного обслуживания и технического сопровождения компании производителя ВС "De Havilland Aircraft of Canada Limited" рекомендовано проведение ремонтных работ согласно Руководства по ремонту конструкции планера.

В настоящее время воздушное судно не эксплуатируется.

Эксплуатация будет возобновлена после выполнения временного ремонта указанных повреждений обшивки воздушного судна и предоставления Технического акта о допуске воздушного судна к эксплуатации. Данное авиационное событие в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов не подлежит расследованию комиссией уполномоченного органа в сфере гражданской авиации. Авиакомпанией АО "Qazaq air" проводится собственное расследование авиационного события, - заключили в авиакомпании.

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