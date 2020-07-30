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Токаев выразил соболезнования Жээнбекову

Сегодня в Кыргызстане день национального траура по жертвам пандемии коронавируса.

Фото : pixabay.com30 июля 2020, 11:09

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Сооронбаю Жээнбекову и народу Кыргызстана в связи с днем национального траура по жертвам пандемии коронавируса, сообщает zakon.kz.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Кыргызской Республики Сооронбаю Жээнбекову и народу страны в связи Днем национального траура, объявленного в Кыргызстане 30 июля 2020 года в память о жертвах пандемии коронавирусной инфекции.

От имени народа Казахстана и от себя лично хотел бы выразить искренние слова поддержки в день национального траура в память о гражданах братского Кыргызстана, ставших жертвами пандемии коронавирусной инфекции. В этот трудный час, разделяя горечь невосполнимой утраты, глубоко соболезную родным и близким безвременно ушедших, а всем, кто сегодня борется с этой коварной болезнью, желаю скорейшего выздоровления, — говорится в телеграмме соболезнования Президента Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что принимаемые решительные меры, единство и сплоченность кыргызстанцев позволят стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в стране в самое ближайшее время, а также заверил, что Казахстан, как и прежде готов оказывать посильную помощь братскому народу Кыргызстана и прилагать усилия по совместному противодействию коронавирусной инфекции.


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