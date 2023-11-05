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Токаев выразил соболезнование президенту Непала

Касым-Жомарт Токаев, Рам Чандра Паудел Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Раму Чандре Пауделу и народу Непала в связи с многочисленными жертвами в результате разрушительного землетрясения в западной части страны, сообщает Zakon.kz.
"С глубокой скорбью воспринял новость о гибели многих людей и пострадавших в результате разрушительного землетрясения в Непале. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования Вам и семьям, потерявшим близких. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим от стихийного бедствия и возвращения в семьи пропавших без вести граждан", – говорится в телеграмме.

Поздним вечером 4 ноября два западных региона Непала пострадали от мощного землетрясения. По последним данным от властей страны, по меньшей мере 157 человек погибли при мощнейшем за последние годы землетрясении магнитудой 6,4, которое обрушилось на запад Непала в пятницу.

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