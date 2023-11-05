Токаев выразил соболезнование президенту Непала

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Раму Чандре Пауделу и народу Непала в связи с многочисленными жертвами в результате разрушительного землетрясения в западной части страны, сообщает Zakon.kz.

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