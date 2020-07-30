Фонд "Самрук-Қазына" перевыполнил плановые финансовые показатели за полугодие

Операционная прибыль Фонда и группы компаний за январь-июнь 2020 года составила 215 млрд тенге, что выше плановых значений на 79 млрд тенге.

Чистый доход Группы компаний АО "ФНБ "Самрук-Қазына" по итогам I полугодия 2020 года составил порядка 212 млрд тенге, при этом по плану ожидался убыток в 150 млрд тенге. Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил со-управляющий директор по финансам фонда "Самрук-Қазына" Ернар Жанадил, сообщает zakon.kz.

Операционная прибыль Фонда и группы компаний за январь-июнь 2020 года составила 215 млрд тенге, что выше плановых значений на 79 млрд тенге. Консолидированная чистая прибыль группы компаний "Самрук-Қазына" по итогам 2020 года ожидается на уровне 421 млрд тенге, при плановом показателе 167 млрд тенге.

По словам Е. Жанадила кризисные тенденции на рынке значительно повлияли на финансовые результаты группы. Тем не менее, портфельные компании фонда исполняют обновленные плановые показатели с учетом корректировок, внесенных ввиду COVID-19 и продолжают мероприятия по укреплению финансовой устойчивости.

По итогам 2019 года Фондом получена чистая прибыль в размере 206 млрд тенге. Как плательщик дивидендов всю полученную прибыль Фонд направляет Государству. Уже направлены в Нацфонд РК, 49 млрд тенге, вырученные от дополнительного размещения акций КАП в 2019 году. Кроме того, по итогам 2019 года Фонд направит Правительству дивиденды в размере 120 млрд тенге. Оставшиеся средства будут направлены на финансирование социальных объектов в городах Туркестан и Нур-Султан согласно поручению Правительства, как Единственного акционера Фонда, - сказал Ернар Жанадил.

Ернар Жанадил отметил, что ввиду текущей ситуации на рынке Фондом пересмотрен подход в вопросах управления финансовыми ресурсами портфельных компаний и сокращены расходы.

Учитывая произошедшие существенные изменения во внешней среде, в соответствии с обновленным Планом развития компании, Группы сократили расходы на 429 млрд тенге. Компании группы провели мероприятия по оптимизации своих расходов с учетом наименьшего ущерба производству и стратегическим целям компаний", - сказал Ернар Жанадил.



По группе Фонда в течение 6 месяцев 2020 года также наблюдается снижение дебиторской задолженности на 60 млрд тенге, составив 661 млрд тенге.

Положительные финансовые показатели по словам Ернара Жанадила обусловлены ростом средней цены на нефть, укреплением тенге к доллару, а также результатами деятельности группы компаний.

В частности, АО "КТЖ" за счет роста транзитного грузооборота на 24% увеличил операционную прибыль, АО "Самрук-Энерго" увеличил объем производства теплоэнергии на 2%, добычи и реализации угля на 2% и 3%. АО "KEGOC" обеспечил рост объемов по готовности электрической мощности к несению нагрузки на 6%. АО "Казахтелеком" перевыполнил плановые доходы по услугам фиксированной и мобильной связи.

Несмотря на ухудшение макроэкономической ситуации в первом полугодии, общий долг Фонда незначительно увеличился на 3,9%, при этом внешний долг группы снизился по сравнению с началом года. Увеличение общего долга с 8,8 трлн до 9,2 трлн тенге Ернар Жанадил связывает с ослаблением тенге.

В завершение выступления Ернар Жанадил сообщил о продолжении мероприятии по укреплению финансовой устойчивости группы.

В частности, в июле АО "КТЖ" завершил транзакцию по частичному обратному выкупу еврооблигаций на сумму 277,8 млн долларов США с купоном 6,95% и со сроком погашения в 2042 году за счет средств, привлеченных в рублях, тем самым снизив зависимость от курса доллара США.

В мае АО "КазТрансГаз" завершил транзакцию по частичному обратному выкупу еврооблигаций за счет собственных средств на сумму 43,7 млн долл. США с купоном 4,375% и со сроком погашения в 2027 году. Сделку удалось закрыть по цене ниже номинала, около $95. На текущую дату цена около $108.

ГРЭС-2 в начале августа 2020 года осуществит рефинансирование своих валютных обязательств в долларах США и рублях путем привлечения займа в тенге на 105 млрд тенге по 12%. Текущая средняя ставка заемного капитала ГРЭС-2 на 31.03.2020 составляла 12,5% годовых с учетом негативного влияния валютного риска.

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