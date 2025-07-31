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Финансы

"Самрук-Қазына" демонстрирует рост ключевых показателей

Финансовые показатели, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2025 09:00 Фото: Самрук-Қазына
Группа компаний АО "Самрук-Қазына" продолжает демонстрировать позитивную динамику финансовых результатов.

По итогам 2024 года наблюдается уверенный рост ключевых показателей, несмотря на сохраняющуюся нестабильность мировой экономики и снижение цен на нефть.

Доходы с 2021 по 2024 год увеличивались в среднем на 12%, EBITDA – на 7%, а чистая прибыль – на 13%.

При этом, несмотря на снижение цены на нефть в условиях турбулентности мировой экономики, по итогам 2024 года чистая прибыль группы Фонда составила 2,4 трлн тенге, что выше факта 2023 года на 39%.

С 2021 года среднегодовой рост активов равен 11%, достигнув внушительной цифры в 41 трлн тенге на конец 2024 года.

Эти результаты отражают эффективность стратегического управления, строгую финансовую дисциплину и последовательную работу по реализации инвестиционных проектов.

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Айсулу Омарова
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