Ерлан Карин назначен помощником Токаева
Он освобожден от должности советника Президента.
Ерлан Карин получил новую должность, сообщает zakon.kz.
Назначить Карина Ерлана Тынымбайулы помощником Президента Республики Казахстан, освободив от должности Советника Президента Республики Казахстан, - говорится в сообщении, опубликованном на Акорде.
Карин Ерлан родился 26 мая 1976 года в селе Аксу.
В 1996 году окончил Актюбинский университет им. X. Жубанова по специальности - учитель истории и географии.
Научные звания, степени, деятельность:
·Аспирантура Казахского государственного университета им. аль-Фараби (1999);
·Кандидат политических наук, тема диссертации: "Внутриполитические аспекты национальной безопасности Казахстана" (1999, на казахском языке)
Трудовой стаж:
·Преподаватель Актюбинского университета, главный редактор газеты "Актюбинский университет", политический обозреватель газеты "Диапазон" (1992-1997);
·Политический обозреватель газеты "Время по..." (1997-1998);
·Старший научный сотрудник Центра политических исследований Института развития Казахстана, проректор Алматинского филиала Московского социального университета, заместитель директора Института России и Китая (1998-2000);
·Директор "Центрально-Азиатского агентства политических исследований" (ЦААПИ) (02.2000-2003);
·Генеральный директор Международного Института Современной Политики (МИСП), Директор Центра антитеррористических программ, руководитель экспертной группы по Кыргызстану (2004-2006);
·Советник акима Мангистауской области по политическим вопросам (2006-14.02.2008);
·Заведующий Отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан (14.02.2008-06.11.2008);
·Секретарь Народно-демократической партии "Нур Отан" (11.2008-08.2013);
·Директор Казахстанского института стратегических исследований (10.2014-02.2017);
·Председатель правления АО "РТРК "Қазақстан" (02.2017-04.2019);
Советником Президента был с апреля 2019 года.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!