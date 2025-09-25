Ернар Баспаев покинул пост советника Токаева

Ернар Баспаев освобожден от должности советника президента Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно сегодня, 25 сентября 2025 года.

Соответствующий документ опубликовала пресс-служба Акорды:

"Распоряжением главы государства Баспаев Ернар Женисович освобожден от должности советника президента Республики Казахстан".

Ернар Баспаев родился в 1979 году. Окончил Казахскую государственную юридическую академию, Атырауский государственный университет имени Х. Досмухамедова, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы. По специальности юрист, бакалавр экономики и бизнеса, магистр делового администрирования.

Трудовую деятельность начал в 2001 году ведущим специалистом Комитета по авторским правам Министерства юстиции РК.

С 2002 по 2006 год работал главным специалистом, заместителем начальника Управления по организации работы по регистрации населения Комитета регистрационной службы Министерства юстиции.

В 2006-2010 годах являлся начальником Управления Комитета по судебному администрированию при Верховном суде. Работал заведующим сектором, заместителем заведующего Отделом аппарата Верховного суда.

В 2010 году назначен руководителем Департамента юстиции по Атырауской области.

В 2013-2019 годах являлся руководителем аппарата акима Атырауской области.

В 2019-2022 годах работал государственным инспектором Администрации президента Казахстана.

13 апреля 2022 года – 9 декабря 2022 года являлся помощником президента Казахстана – заведующим Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента РК.

9 декабря 2022 года – 1 сентября занимал должность заместителя руководителя Администрации президента РК.

Со 2 сентября 2023 года указом главы государства назначен советником президента РК.

Награжден орденами "Құрмет" (2018), "Парасат" (2024), благодарностью президента РК (2021, 2022); ведомственными медалями: "Қазақстан полициясына 20 жыл" (2014), "Әділет органдары жүйесін дамытуға қосқан үлесі үшін" (2013), "Қазақстан Республикасы Қарулы Күштеріне 20 жыл" (2011); тремя юбилейными медалями.

Еще Токаев освободил от должности Тамару Дуйсенову. Она больше не помощник президента.