Как казахстанцы относятся к дистанционному образованию - опрос

Мнения разделились.

Студенты Казахстана с 1 сентября точно будут учиться дистанционно. Школьники, скорее всего, тоже. Редакция zakon.kz поинтересовалась у читателей, нравится ли им такой метод получения образования.

Понятно, что перейти на "дистанционку" заставила пандемия коронавируса. Не ходить в школу, колледж, университет сейчас действительно безопаснее для здоровья и обучающихся, и педагогов. С другой стороны, техника не всегда справляется с огромным трафиком, и порой лекции и уроки превращаются в бесконечные поиски нужного канала, настройки приложений, доставляя неудобства.

Мы спросили у наших читателей: "Как вы относитесь к дистанционному образованию?". На вопрос ответили более 21 тыс. подписчиков нашего канала в Telegram.

Большинство наших читателей, 46%, выбрали вариант: "понимаю, что дистанционное обучение - вынужденная мера". Чуть меньше наших читателей, 40%, заявили, что относятся к дистанционному обучению отрицательно. Только 11% ответивших сообщили, что к дистанционке относятся положительно, и лишь 4% ответивших все равно.

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