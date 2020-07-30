Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Как казахстанцы относятся к дистанционному образованию - опрос

Мнения разделились.

Фото : pixabay.com30 июля 2020, 12:58

Студенты Казахстана с 1 сентября точно будут учиться дистанционно. Школьники, скорее всего, тоже. Редакция zakon.kz поинтересовалась у читателей, нравится ли им такой метод получения образования.

Понятно, что перейти на "дистанционку" заставила пандемия коронавируса. Не ходить в школу, колледж, университет сейчас действительно безопаснее для здоровья и обучающихся, и педагогов. С другой стороны, техника не всегда справляется с огромным трафиком, и порой лекции и уроки превращаются в бесконечные поиски нужного канала, настройки приложений, доставляя неудобства.

Мы спросили у наших читателей: "Как вы относитесь к дистанционному образованию?". На вопрос ответили более 21 тыс. подписчиков нашего канала в Telegram.

Большинство наших читателей, 46%, выбрали вариант: "понимаю, что дистанционное обучение - вынужденная мера". Чуть меньше наших читателей, 40%, заявили, что относятся к дистанционному обучению отрицательно. Только 11% ответивших сообщили, что к дистанционке относятся положительно, и лишь 4% ответивших все равно.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты