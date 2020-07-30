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Стали известны подробности обвинений в адрес задержанных в Беларуси россиян

Следствие считает, что россияне могут быть причастны к организации массовых беспорядков на территории страны.

Фото : ria.ru30 июля 2020, 18:32

Задержанных в Белоруссии россиян могут заключить под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета республики, передает zakon.kz.

В СК уточнили, что до задержания они жили на территории санатория "Белорусочка" под Минском, сообщает РИА "Новости".

Следствие считает, что россияне могут быть причастны к организации массовых беспорядков на территории страны. Меру пресечения задержанным определит суд.

Задержание россиян в Белоруссии

Ранее белорусские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщали о задержании 33 россиян в Минске и на юге страны. МИД республики позже официально уведомил об этом посольство России.

Задержанных назвали "боевиками иностранной частной военной компании "Вагнер". Как заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков, в связи с инцидентом следствие возбудило уголовное дело по статье о подготовке терактов. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.

В Совбезе заявили, что на территории республики могут находиться около 200 "боевиков".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не имеет информации о каких-либо противоправных деяниях этих граждан. Все утверждения о причастности россиян к "дестабилизации обстановки" в Белоруссии в Кремле назвали инсинуациями.

Несколько дней назад президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая перед силовиками, заявил, что к уличным протестам в республике могут "подтянуть" профессиональных военных, "зарабатывающих на провокациях в тех или иных государствах".


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