Стрельба произошла на юге Казахстана: стали известны новые подробности

Сотрудники полиции Жамбылской области задержали четырех человек, подозреваемых в причастности к стрельбе, произошедшей на территории Мойынкумского района, сообщает Zakon.kz.

Об этом 30 июля сообщили в пресс-службе Департамента полиции региона.

По данным ведомства, все задержанные являются жителями района. В настоящее время они водворены в изолятор временного содержания.

В рамках уголовного дела проводится досудебное расследование с целью установления всех обстоятельств происшествия. Ход расследования находится под контролем руководства областного департамента полиции.

Ранее сообщалось, что в селе Мойынкум Жамбылской области четверо мужчин получили огнестрельные ранения.

