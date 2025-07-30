Стрельба произошла на юге Казахстана: стали известны новые подробности
Фото: pexels
Сотрудники полиции Жамбылской области задержали четырех человек, подозреваемых в причастности к стрельбе, произошедшей на территории Мойынкумского района, сообщает Zakon.kz.
Об этом 30 июля сообщили в пресс-службе Департамента полиции региона.
По данным ведомства, все задержанные являются жителями района. В настоящее время они водворены в изолятор временного содержания.
В рамках уголовного дела проводится досудебное расследование с целью установления всех обстоятельств происшествия. Ход расследования находится под контролем руководства областного департамента полиции.
Ранее сообщалось, что в селе Мойынкум Жамбылской области четверо мужчин получили огнестрельные ранения.
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