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Происшествия

Стрельба произошла на юге Казахстана: стали известны новые подробности

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2025 23:23 Фото: pexels
Сотрудники полиции Жамбылской области задержали четырех человек, подозреваемых в причастности к стрельбе, произошедшей на территории Мойынкумского района, сообщает Zakon.kz.

Об этом 30 июля сообщили в пресс-службе Департамента полиции региона.

По данным ведомства, все задержанные являются жителями района. В настоящее время они водворены в изолятор временного содержания.

В рамках уголовного дела проводится досудебное расследование с целью установления всех обстоятельств происшествия. Ход расследования находится под контролем руководства областного департамента полиции.

Ранее сообщалось, что в селе Мойынкум Жамбылской области четверо мужчин получили огнестрельные ранения.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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