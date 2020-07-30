Следящие за масками не пойдут на коррупцию, уверены в правительстве

Если будут какие-то коррупционные проявления, то в отношении таких людей будут применять самые строгие меры.

Заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов ответил на вопрос по поводу недоверие к проверещим, которые будут контролировать масочный режим и в случае нарушений принимать меры, передает корреспондент zakon.kz.

Вопросы по коррупционности. Я думаю этот вопрос всегда был и где-то это будет. Это будет зависеть от нашего с вами поведения. Ни один проверяющий мобильной группы, который будет заниматься, а туда входят представители акимата, представители санитарно-эпидемиологической службы, представители Министерства внутренних дел, я не думаю, что каждый из них в углу где-то будет взымать плату и принимать отдельное какое-то решение, - сказал Тугжанов.

При этом он добавил, что если будут какие-то коррупционные проявления, то в отношении таких людей будут применять самые строгие меры.

Каждый может это зафиксировать, нарушение можно снять на видео. В этом вопросе должно быть понимание. Я не думаю, что в такой сложный период группа, которая будет этим заниматься, пойдет на такие шаги как коррупция. Если такие будут, в отношении таких людей будут применяться самые жесткие меры. Вопрос не только государства, вопрос общественности. Зависит от нас и лично вас, - заключил замглавы кабмина.

Оксана Скибан, Нур-Султан.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!