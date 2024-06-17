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Вместо телефонов люди будут использовать мозговые импланты – Илон Маск

Вместо телефонов люди будут использовать мозговые импланты, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2024 12:39 Фото: X/Not Elon Musk
В будущем люди не будут использовать телефоны, для целей коммуникации станут применяться мозговые импланты, заявил американский бизнесмен Илон Маск, сообщает Zakon.kz.

В соцсети X один из пользователей спросил, установили ли бы другие люди интерфейс Neuralink, который позволил бы управлять новым телефоном силой мысли. Илон Маск прокомментировал этот пост, отметив, что в будущем "не будет телефонов, будет только Neuralink".

По его мнению, в будущем мобильные устройства вообще людям будут не нужны.

Ранее первый пациент с имплантом в мозге от компании Neuralink Илона Маска продемонстрировал способность играть в шахматы силой мысли. 29-летний Нолан Арбо, парализованный после несчастного случая, показывал, что может управлять курсором и перемещать шахматные фигуры на экране ноутбука.

Neuralink – это компания, основанная Илоном Маском, планирующая заниматься разработкой и производством имплантируемых нейрокомпьютерных интерфейсов.

Ранее Маск рассказал о перспективах человечества, связанных с Юпитером.

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