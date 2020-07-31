Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

В Казахстане продлили прием документов в первый класс до 20 августа

Из-за трудностей при получении медицинских справок разрешено временно не представлять их при сдаче документов.

Фото : avestnik.kz31 июля 2020, 13:01

Прием документов в первый класс продлевается до 20 августа, сообщает zakon.kz.

В связи с продлением карантинного режима в стране Министерство образования и науки РК продлевает срок приема документов в первый класс до 20 августа.

На сегодняшний день поступило порядка 350 тысяч заявлений, преобладающее большинство из них принято через портал "электронного правительства" egov.kz.

Из-за трудностей при получении медицинских справок разрешено временно не представлять их при сдаче документов в организации образования. Медицинские справки можно представить по мере их получения.

Напоминаем, что по письменному заявлению родителей учащихся начальных классов при наличии в организации образования условий в первой четверти будет организовано функционирование дежурных классов с соблюдением строгих санитарных мер.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты