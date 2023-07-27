Минпросвещения: Прием документов в колледжи продлится до 20 августа
Фото: unsplash
В Министерстве просвещения Казахстана напомнили, что в стране продолжается прием документов в колледжи, сообщает Zakon.kz.
По информации Департамента технического и профессионального образования Минпросвещения РК, прием документов в колледжи продлится до 20 августа текущего года.
"В этом году государственный образовательный заказ увеличен на 50 тыс. мест. В целом, планируется охватить более 130 тыс. абитуриентов государственным образовательным заказом".Пресс-служба Минпросвещения РК
По поручению главы государства госзаказ переориентирован на технические специальности.
"В основном госзаказ увеличен по таким направлениям, как геология, горнодобывающая промышленность, энергетика, металлургия и машиностроение, транспорт, IT, строительство и коммунальное хозяйство".Пресс-служба Минпросвещения РК
Также с прошлого года внедрена целевая подготовка кадров по заявкам предприятий.
"При этом работодатель берет на себя обязательство организации практики и дальнейшего трудоустройства выпускников колледжей. В этом году планируется принять дополнительно 10 тыс. студентов по заявкам предприятий".Пресс-служба Минпросвещения РК
Кроме того, в ведомстве напомнили, как подать документы на поступление в колледж онлайн.
13 июля 2023 года в казахстанских вузах начали принимать заявления для участия в конкурсе образовательных грантов. По данным Минпросвещения РК, прием заявлений продлится до 20 июля. Абитуриенты могут подать заявления как в онлайн-формате, так и офлайн-формате.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript