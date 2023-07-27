Минпросвещения: Прием документов в колледжи продлится до 20 августа

В Министерстве просвещения Казахстана напомнили, что в стране продолжается прием документов в колледжи, сообщает Zakon.kz.

По информации Департамента технического и профессионального образования Минпросвещения РК, прием документов в колледжи продлится до 20 августа текущего года.

"В этом году государственный образовательный заказ увеличен на 50 тыс. мест. В целом, планируется охватить более 130 тыс. абитуриентов государственным образовательным заказом". Пресс-служба Минпросвещения РК

По поручению главы государства госзаказ переориентирован на технические специальности.

"В основном госзаказ увеличен по таким направлениям, как геология, горнодобывающая промышленность, энергетика, металлургия и машиностроение, транспорт, IT, строительство и коммунальное хозяйство". Пресс-служба Минпросвещения РК

Также с прошлого года внедрена целевая подготовка кадров по заявкам предприятий.

"При этом работодатель берет на себя обязательство организации практики и дальнейшего трудоустройства выпускников колледжей. В этом году планируется принять дополнительно 10 тыс. студентов по заявкам предприятий". Пресс-служба Минпросвещения РК

Кроме того, в ведомстве напомнили, как подать документы на поступление в колледж онлайн.

13 июля 2023 года в казахстанских вузах начали принимать заявления для участия в конкурсе образовательных грантов. По данным Минпросвещения РК, прием заявлений продлится до 20 июля. Абитуриенты могут подать заявления как в онлайн-формате, так и офлайн-формате.