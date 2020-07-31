Соцпредпринимателей должны защищать законы - Маулен Ашимбаев

В Казахстане примут закон в поддержку предприятий, где работают инвалиды.

В рамках праздника Курбан Айт депутаты Парламента адресно помогают нуждающимся казахстанцам, в том числе людям с особыми потребностями, семьям борющихся с пандемией медиков и другим категориям граждан, сообщает zakon.kz.

Сегодня Спикер Сената Маулен Ашимбаев встретился с коллективом "социального" кафе - так принято называть предприятия, на которых заняты люди с особыми потребностями и граждане из социально-незащищенных категорий.

"Социальное предпринимательство" в нашей стране в последние годы получило новое развитие. По неофициальным данным в Казахстане работает порядка 200 социальных объектов бизнеса. Однако эта сфера пока не регулируется на законодательном уровне.

Ранее Глава государства на встрече поддержал предложения Эмина Аскерова и других соцпредпринимателей. В дальнейшем мы будем оказывать необходимую помощь для того, чтобы социальное предпринимательство было законодательно урегулировано. Чтобы в Казахстане были все возможности для открытия и работы таких кафе и подобных предприятий. Сегодня соцпредприниматели, во многом, работают на энтузиазме, но в их поддержку нужно принимать соответствующие законы. Мы будем в этом направлении работать, - сказал Маулен Ашимбаев на встрече.

Спикер Палаты отметил, что в эти дни многие казахстанцы, независимо от своей религиозной и этнической принадлежности, активно оказывают поддержку нуждающимся людям, помогают друг другу.

Курбан айт - это​ праздник демонстрации веры, своих внутренних​ помыслов, внутренней чистоты. Это праздник милосердия и доброты.​ В условиях борьбы с коронавирусом особенно важна поддержка друг друга, поддержка тех людей, которые нуждаются в той или иной​ помощи. И​ в этих условиях мы видим, что в Казахстане активно набирает силу волонтёрское движение. Многие люди готовы​ оказывать поддержку, очень многие бескорыстно помогают материально.​ Это показывает зрелость нашего общества, - отметил Маулен Ашимбаев

Спикер Сената поздравил с праздником Курбан Айт коллектив "социального кафе" и передал всем сотрудникам продуктовые наборы и памятные подарки. Спикер Сената поблагодарил руководителя "социального кафе" Эмина Аскерова за создание рабочих мест для людей с особыми потребностями.

В особой поддержке нуждаются люди с ограниченными возможностями. Нужно создавать условия для их самореализации. Давать им возможность своим трудом зарабатывать, ни от кого не зависеть. Создавать условия для общения, социализации, поиска друзей и создания семей. В этом направлении Эмин делает очень большую работу, - подчеркнул Спикер Сената.

В период карантина заведение продолжает работать, организована доставка, также здесь обслуживают посетителей на открытом воздухе, как того требуют строгие санитарные нормы. Как известно, Эмин Аскеров открыл несколько предприятий, где трудятся не только граждане с ограниченными возможностями, но и бездомные, бывшие заключённые, и люди поборовшие разные формы зависимости. Они нашли применение своим навыкам в швейном цеху, на мебельной фабрике, на автомойке или в сфере общественного питания.

В эти дни депутаты активно участвуют в различных благотворительных проектах, в том числе в онлайн-формате. Так, депутаты и работники аппарата активно подключились к акции Духовного управления мусульман Казахстана и фонда "Зекет қоры", заказав услугу жертвоприношения на сайте qurban2020.kz. Пандемия внесла свои коррективы в формат проведения религиозных праздников, но это не стало помехой для реализации гражданами благотворительных проектов. После традиционного обряда жертвоприношения мясо будет передано нуждающимся гражданам. В этом году, по инициативе депутатов, часть мяса также будет доставлена семьям медицинских работников, которые активно борются с пандемией коронавируса. Кроме того, в этот день работники аппарата посетили семью столичных врачей Смагуловых, детям которых были вручены компьютеры для последующих дистанционных занятий в новом учебном году.

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