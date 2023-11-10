Маулен Ашимбаев ответил на вопрос об абьюзерах во власти

Маулен Ашимбаев 10 ноября в кулуарах Сената высказался о положении женщин в Казахстане и привычке применения насилия в отношении слабого пола среди чиновников, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, насколько соответствует действительности мнение о том, что в свое время "свернули" проект закона о семейно-бытовом насилии из-за того, что во власти сидят абьюзеры.

Маулен Ашимбаев опроверг информацию о том, что в системе госуправления есть люди, которые дома занимаются абьюзерством, а потом работают над тем, чтобы не ужесточать законодательство в этой сфере.

"Это неправда. Такого нет", – заявил Маулен Ашимбаев.

Он также высказался о возможности дальнейшего ужесточения законов страны в этой сфере, если на то есть потребность общества.

"Если есть необходимость ужесточить законодательство, мы его уже ужесточили достаточно серьезно и дальше пойдем на эти шаги. Мы это сделаем. Вопрос в том, что недостаточно только законодательных решений. Что нужно? Воспитательную работу проводить. Нужно повышать общий уровень культуры. Нужно формировать культуру взаимоотношений между супругами, этому нужно учить молодых людей. Уже начинать формировать культуру взаимоотношений между полами со школы, в университете надо закреплять. В университете надо учить культуре взаимоотношения в браке. Я считаю, что в этом направлении работа, мягко говоря, хромает. Здесь системной работы нет", – подчеркнул спикер Сената.

В целом, он уверен в том, что женщины Казахстана защищены законом.

"Я думаю, что в этом направлении по итогам всех этих достаточно негативных фактов мы еще раз с коллегами вместе с правоохранительными органами посмотрим на вопросы совершенствования нашего законодательства. Эти вопросы мы будем в ближайшее рассматривать", – подчеркнул Маулен Ашимбаев.

При этом он заявил, что нет необходимости прописывать какую-то отдельную ответственность для чиновников. Перед законами, заявил он, все должны быть равны.

"Если среди чиновников такие люди выявляются, то их увольняют с работы и есть ограничения на занятие госслужбой. Это законом предусмотрено. Такие нормы есть. И также ответственность в рамках УК и КоАП", – резюмировал спикер.

Необходимость ужесточения законодательства за семейно-бытовой насилие актуализировалась после новости в СМИ об убийстве супруги экс-министром национальной экономики Куандыком Бишимбаевым.

10 ноября в МВД сообщили, что он задержан и сейчас идут следственные мероприятия.